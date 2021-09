Chi è Sophie Codegoni, concorrente del Grande Fratello Vip 2021: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Sophie Codegoni, concorrente del “Grande Fratello Vip 2021”.

Sohphie Codegoni è ufficialmente una concorrente del “Grande Fratello Vip 2021″ che aprirà i battenti il prossimo 13 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Sophie Codegoni

Sophie Codegoni è nata a Riccione, il 22 dicembre 2000. I suoi genitori, Valeria e Stefano, quest’ultimo titolare di uno dei locali più in voga in Corso Como a Milano, sono separati. Nonostante ciò, Sophie ha un ottimo rapporto con entrambi. Ha un fratello più piccolo di otto anni, Riccardo, al quale è molto legata.

Da diversi anni, lavora come modella e recentemente ha posato anche per la linea di costumi da bagno della sua amica Taylor Mega. Ha raggiunto la popolarità lo scorso anno, partecipando come tronista a “Uomini e Donne”. A febbraio 2021, a sorpresa, ha deciso di fare la sua scelta. Così, dopo aver baciato i suoi corteggiatori Nino Vadalà e Matteo Ranieri, è uscita dalla trasmissione, condotta da Maria De Filippi, con Ranieri. La storia tra i due è durata circa quattro settimane. Successivamente, attraverso una diretta Instagram, Sophie ha annunciato la separazione da Matteo, dichiarando che la storia è finita a causa della loro diversa mentalità che ha provocato anche un distacco fisico. Lo scorso 23 giugno 2021, la modella è stata avvistata casa di Fabrizio Corona, dopo che i vicini avevano chiamato i carabinieri per alcuni schiamazzi. In quella occasione, Fabrizio ha descritto Sophie come la sua convivente, ma la ragazza, in una successiva intervista, ha smentito le dichiarazioni dell’ex re dei paparazzi, affermando che tra loro ci sarebbe solo una bella amicizia.

Maria Rita Gagliardi