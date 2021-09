Chi è Tommaso Eletti, concorrente del Grande Fratello Vip 2021: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Tommaso Eletti, concorrente del “Grande Fratello Vip 2021”.

Tommaso Eletti è ufficialmente un concorrente del “Grande Fratello Vip 2021″ che aprirà i battenti il prossimo 13 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Tommaso Eletti

Tommaso Eletti è nato a Roma, nel 1999. Ha origini sia italiane che americane. Suo padre si chiama Carlo ed ha una sorella più grande che si chiama Sara e vive a Miami. Ha frequentato la “St. Francis International School” a Roma, ma ha perso un anno, in seguito ad una bocciatura. Appassionato di sport, pratica wakeboard, surf, cliffdive e snowboard. Attualmente, lavora come videomaker, ma vorrebbe diventare istruttore di wakeboard.

Ha raggiunto la popolarità partecipando, la scorsa estate, a “Temptation Island” insieme alla fidanzata Valentina Nulli Augusti, diciannove anni più grande di lui, con la quale faceva coppia fissa da un anno e sette mesi. All’interno del programma, Tommaso si è contraddistinto soprattutto per la gelosia patologica nei confronti della compagna e per la conoscenza hot, poi sfumata, con la tentatrice Giulia Cerini. Conclusa la relazione con Valentina, in seguito ad un ulteriore incontro chiarificatore tra i due a telecamere spente e la conoscenza con Giulia, Tommaso risulta essere attualmente single.

Maria Rita Gagliardi