Chi è Ainett Stephens, concorrente del Grande Fratello Vip 2021: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Ainett Stephens, concorrente del “Grande Fratello Vip 2021”.

Ainett Stephens è ufficialmente una concorrente del “Grande Fratello Vip 2021″ che aprirà i battenti il prossimo 13 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lei.

Biografia e curiosità su Ainett Stephens

Ainett Stephens è nata a Ciudad Guayana, in Venezuela, il 28 gennaio 1982. Nel 2000, arriva tra le dieci semifinaliste nel concorso di bellezza “Miss Venezuela” e posa per un calendario i cui ricavi vengono destinati alle popolazioni dell’Amazzonia. Dopo aver sfilato come modella di intimo in tutto il Sudamerica, nel 2004 arriva in Italia e si iscrive al corso di laurea in Scienze della comunicazione dell'”Università Cattolica del Sacro Cuore” di Milano continuando, allo stesso tempo, a lavorare come modella. Tra il 2005 e il 2012 prende parte, come modella, alla kermesse di Rete 4 “Sfilata d’amore e moda”. Nel 2005, ha realizzato un calendario sexy per “Fox Uomo”, ottenendo molto successo. Dal 2005 al 2007, conduce tre edizioni di “Real Tv”, rotocalco televisivo dedicato ai documentari in onda su Italia 1.

Nel 2006, raggiunge la popolarità grazie al ruolo della “Gatta Nera” nel quiz-preserale “Mercante in fiera”, su Italia 1 e alla realizzazione di un nuovo calendario sexy per la rivista sportiva “Controcampo”. Nel 2007, insieme a Daniele Bossari, conduce il quiz “Azzardo”. A partire dall’estate 2007 e fino al 2010 presenta, su Raitre insieme a Stefano Nones Orfei, il “Circo Massimo Show”. Nel 2008, presenta, insieme a Taiyo Yamanouchi, la terza stagione del programma comico di Rai 3 “La tintoria”. Dal 2006 al 2011, partecipa al cast fisso del “Saturday Night Live from Milano”, uno show comico andato in onda su Italia 1. Nel 2010 e fino al 2012, ha affiancato nuovamente Pino Insegno nel quiz-preserale “Mercante in fiera YOUNG”, interpretando il doppio ruolo di “Gatta Nera e Bianca”. Sempre nel 2010, prende parte, insieme a Juliana Moreira e Nicola Savino, al programma di Italia 1 “Matricole & Meteore”. Tra il 2009 e il 2011, partecipa, come showgirl al “Chiambretti Night”. All’inizio del 2011, debutta come attrice nel film diretto da Neri Parenti, “Amici miei-Come tutto ebbe inizio”. Nel 2013, conduce, insieme ad Andrea Lehotská e David Larible, il varietà estivo di Rai 3 “Circo Estate”. Dal 2013, partecipa a “Detto fatto” e “Quelli che il calcio”. Nella primavera 2014, fa parte, in qualità di opinionista e di showgirl, del cast fisso, insieme a Chiara Nasti e Sofia Valleri, del programma di Italia 1 “Chiambretti Supermarket”.

Per quanto riguarda la vita privata, dopo nove anni di fidanzamento, il 3 settembre 2015 si è sposata on l’imprenditore Nicola Radici, con il quale ha avuto il figlio Christopher, nato il 27 ottobre 2015.

Maria Rita Gagliardi