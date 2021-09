Chi è Arthur Chatto, il pronipote della regina Elisabetta che potrebbe sostituire Harry

Il 22enne nipote di Margaret e pronipote della regina Elisabetta erediterà le cariche militari lasciate libere dal principe Harry.

Arthur Chatto dovrebbe riempire il vuoto lasciato dal principe Harry. Il ragazzo è nipote di Margaret e pronipote della Regina Elisabetta e non ha nessun passato turbolento alle spalle. Il 22enne è in procinto di cominciare l’addestramento come ufficiale dei Royal Marines. Presto potrebbe ereditare le cariche militari del principe Harry. L’addestramento dura 32 settimane.

Questo è ciò che trapela dalla stampa inglese. Arthur dovrebbe ereditare le cariche del duca di Sussex, che ha abbandonato il suo ruolo all’interno della Royal Family. Harry è stato spogliato di qualsiasi carica onorifica.

Il ruolo di Capitano Generale dei Royal Marines sta molto a cuore alla regina Elisabetta, dal momento che è stato ereditato dal nonno, il compianto Filippo duca di Edimburgo.

Arthur Chatto erediterà le cariche militari lasciate vacanti da Harry? Questa sarebbe l’ipotesi della stampa inglese

Questo è ciò che scrive il ‘Sun’ sulla vicenda: “Arthur è stato accettato per addestrarsi come ufficiale nei Royal Marines. Ha raccontato tutto alla Regina e lei è contenta e orgogliosa”. Il ragazzo potrebbe diventare il primo membro della Famiglia Reale ad arruolarsi come ufficiale nella prestigiosa fanteria di marina del Naval Service britannico.

L’ambizione e il fisico statuario certamente non mancano ad Arthur Chatto, figlio di Lady Sarah Chatto. La regina ripone molte speranze nel ragazzo. Egli ha frequentato Eton (come William e Harry) ed è iscritto alla Facoltà di Geografia dell’Università di Edimburgo. Inoltre, ha preso parte al ‘Combined Cadet Forced Training’, una sorta di corso che avvia i giovani alla carriera militare.

Arthur Chatto, inoltre, non è mai stato coinvolto in scandali e non ha mai pronunciato una parola fuori posto. Vedremo se sarà davvero lui a ereditare le cariche di Harry.