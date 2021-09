Fabrizio Corona contro Sangiovanni: “Senza la tua storia d’amore…”

Attraverso Instagram, Fabrizio Corona si scaglia contro Sangiovanni per il suo recente sfogo social…

Solo qualche giorno fa, attraverso questo post, vi abbiamo parlato del lungo sfogo social di Sangiovanni, indirizzato alle sue fans. Il giovane cantante, che con la sua “Malibù” ha scalato le classifiche, diventando il re incontrastato dell’estate, ha chiesto ai media ed alle sue ammiratrici di concentrarsi sulle sue prodezze artistiche, piuttosto che sulla storia d’amore con la ballerina Giulia Stabile, vincitrice dell’ultima edizione di “Amici di Maria De Filippi”.

Fabrizio Corona a Sangiovanni: “Sei solo un prodotto popolare della televisione commerciale”

Lo sfogo social di Sangiovanni non è piaciuto a Fabrizio Corona che, attraverso il suo profilo Instagram, si è scagliato contro il giovane cantautore. Ecco cosa ha scritto:

“Dal momento che sei arrivato in finale, racconti in tutti i modi e possibilità la tua storia d’amore senza la quale oggi non saresti un artista. Se fossi stato un artista, non avresti scelto la strada più semplice per arrivare alla fama, alla popolarità e a milioni di follower. Mi dispiace per te, giovane, carino e talentuoso ragazzo che si veste di rosa… Tu per ora sei solo un prodotto commerciale della televisione popolare”.

Da parte di Sangiovanni, non è arrivata alcuna replica all’ex re dei paparazzi. L’artista ha potuto contare, però, sull’affetto del suo pubblico che lo ha prontamente difeso, dimostrando con i fatti di tenere alla sua musica più che al gossip.

Maria Rita Gagliardi