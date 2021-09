Mette la retro al tir e si schianta deliberatamente contro una casa: bimbi saltano dalla finestra

È finito in manette il conducente di un camion con il quale si sarebbe schiantato, volutamente e per ben due volte, contro la parte anteriore di un’abitazione, provocando danni gravissimi e mettendo a rischio la vita di due bimbi

Un uomo è stato arrestato dopo che si sarebbe deliberatamente schiantato con il suo camion contro un’abitazione, costringendo i bambini che si trovavano all’interno della casa a saltare da una finestra per mettersi in salvo. L’incidente è avvenuto poco prima della mezzanotte di lunedì a East Killbride, in Scozia: un camion è stato in seguito trovato abbandonato nel vicino parcheggio di un supermercato dopo l’incidente mentre sui social sono comparse le scioccanti immagini dell’edificio completamente distrutto nella sua parte anteriore, con centinaia di mattoni sparsi sul terreno. “Stavamo camminando quando abbiamo sentito un botto fortissimo. Sono andato a vedere cosa stesse succedendo e non potevo credere ai miei occhi. La parte anteriore della casa era stata completamente distrutta e molti vicini erano in strada”.

Ignote al momento le ragioni del gesto

La polizia è arrivata molto rapidamente evacuando tutti i vicini di casa ancora dentro alle loro abitazioni in modo da non correre rischi. Un altro testimone ha detto di aver sentito “il primo colpo” intorno alle 23.20. Poco dopo ha visto il secondo schianto: “Sembrava intenzionale. Un vicino ha aiutato due bambini a fuggire dal piano di sopra. Il camion è entrato nell’edificio abbastanza velocemente. Ha fatto una svolta in strada e, proprio mentre pensavo che stesse facendo retromarcia per fare inversione, è entrato a tutta velocità ed in retromarcia”. Il testimone ha pensato che potesse aver commesso un errore di valutazione ma poco dopo si è spostato in avanti per poi fare nuovamente retromarcia e schiantarsi una seconda volta, provocando danni non solo al piano terra ma anche al primo piano. Un terzo testimone aveva visto il camion viaggiare a velocità sostenuta sulla strada prima dello schianto: “Ho pensato che fosse strano ma non potevo crederci quando ho saputo cosa era successo. È un miracolo che nessuno sia rimasto ucciso”. Le immagini del mezzo pesante mostrano la parte posteriore fortemente danneggiata; le ragioni del gesto sono al momento ignote.