Chi è Davide Silvestri, concorrente del Grande Fratello Vip 2021: età, biografia e curiosità

Davide Silvestri è ufficialmente un concorrente del “Grande Fratello Vip 2021″ che aprirà i battenti il prossimo 13 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Davide Silvestri

Davide Silvestri è nato a Milano, il 17 maggio 1981. Dopo aver lavorato come modello e in campo pubblicitario, si dedica alla recitazione, iniziando la sua carriera d’attore all’età di diciassette anni. Dal 1999 al 2003, è uno dei protagonisti della soap opera di Canale 5 “Vivere”, nella quale interpreta il ruolo di Marco Falcon. Nel 2003, partecipa alla prima edizione de “L’isola dei Famosi”, condotta da Simona Ventura, venendo eliminato in semifinale e arrivando al quarto posto. Conclusa l’esperienza in Honduras, decide di dedicarsi alla sua formazione, facendo le audizioni ed entrando, nel 2005, a far parte degli allievi dell’“Accademia dei Filodrammatici” di Milano, dove ha modo di lavorare con insegnanti quali Nikolaj Karpov, Peter Clough e molti altri. Lavora in teatro, interpretando ruoli da protagonista in spettacoli come “Il ritratto di Dorian Gray” di Oscar Wilde, “Romeo e Giulietta” di William Shakespeare, “Cecè e Bellavita” di Pirandello e “Antigone” di Sofocle.

Nel 2006, debutta al cinema con “Coppia normalissima alla prima esperienza”, scritto e diretto da Luca Mazzieri, in cui è protagonista nel ruolo di Romeo. Nel 2007, è protagonista dei film “Scrivilo sui muri” di Giancarlo Scarchilli e “La fidanzata di papà” di Enrico Oldoini. Nel 2010, recita in tv al fianco di Giancarlo Giannini, nel film “Prima della felicità”. Nel 2012, recita nella fiction “Benvenuti a tavola” con Fabrizio Bentivoglio e Giorgio Tirabassi. Nel 2013, svolge il ruolo di aiuto regista di Pasquale Marrazzo ne “La moglie del soldato”, commedia liberamente tratta dall’omonimo film di Neil Jordan. Sempre nel 2013, recita in “Veronika Voss” e accanto a Terence Hill in “Don Matteo 9”. In seguito, è stato impegnato anche nelle riprese delle fiction “Che Dio ci aiuti” e “Squadra mobile”.

Per quanto riguarda la vita privata, è cugino di Kekko Silvestre, cantante e leader del famoso gruppo “Modà”, con il quale produce la propria birra, “Lira”. In passato, è stato fidanzato con la psicologa Valentina Mangili.

