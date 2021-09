Chi è Nicola Pisu, concorrente del Grande Fratello Vip 2021: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Nicola Pisu, concorrente del “Grande Fratello Vip 2021”.

Nicola Pisu è ufficialmente un concorrente del “Grande Fratello Vip 2021″ che aprirà i battenti il prossimo 13 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Nicola Pisu

Nicola Pisu è nato in Trentino, nel 1989. E’ figlio di Patrizia Mirigliani, patron di “Miss Italia” ed Antonello Pisu, imprenditore trentino. Porta il nome del bisnonno paterno, morto in America dopo aver lavorato per tutta la vita in miniera. Conclusi gli studi, per avere la propria indipendenza economica, inizia a svolgere diversi lavoretti. Lavora sul docu-film del nonno Enzo Mirigliani, “Storia di un ragazzo calabrese” e segue la parte web di “Miss Italia”. Quando è ancora ragazzo, i genitori si separano e questo avvenimento provoca in lui sofferenza, soprattutto per il fatto che il padre si sia formato una nuova famiglia in trentino. A causa del bullismo subito da piccolo, da adolescente inizia a frequentare cattive compagnie che lo conducono, a 18 anni, verso il tunnel della droga. A 20 anni, viene ricoverato per la prima volta in comunità. Il percorso intrapreso, durato 8 anni, non dà esiti positivi e per circa dieci anni frequenta e cambia sette comunità diverse. Negli ultimi anni, fa un uso massiccio di sostanze stupefacenti ed ha comportamenti aggressivi, soprattutto verso la madre che, inizialmente, lo asseconda, dandogli i soldi necessari per acquistare la droga e successivamente, di fronte all’ennesima esternazione violenta, lo denuncia alla polizia. Attualmente, Nicola è uscito dal tunnel della tossicodipendenza ed ha ripreso in mano le redini della propria vita.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, risulta essere single.

Maria Rita Gagliardi