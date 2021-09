Fulmine colpisce un lampione della luce 12 volte in 10 secondi: l’incredibile video è virale

Fenomeno molto raro quello avvenuto nella città di Qingdao: un fulmine si è abbattuto ripetutamente contro un palo della luce, il tutto in appena dieci secondi

Non di rado in caso di fulminazioni intense alcune scariche elettriche possono ‘cadere’ a terra andando a colpire alberi, pali della luce ma anche antenne televisive sui tetti delle abitazioni o in alcuni casi meno frequenti, finire direttamente a terra su campi da calcio, spiagge o in mare. Ma se da un lato non è per niente facile riuscire a filmare questo fenomeno, ancora più raro è ritrovarsi dinnanzi a ben dodici scariche elettriche che, nell’arco di una manciata di secondi, vanno a colpire il medesimo punto. Ebbene è accaduto nei giorni scorsi nella città di Qingdao in Cina ed una persona è riuscita a catturare in una breve clip video l’accaduto, pubblicandolo poi sui social dove è divenuto virale facendo il giro del mondo.

LEGGI ANCHE =>> Sette persone colpite da un fulmine in spiaggia, è il panico: morto un ragazzino di 13 anni

Dodici scariche elettriche colpiscono lo stesso lampione

L’episodio risale al 31 agosto ed ha riguardato un palo della luce della città, colpito dallo stesso fulmine per dodici volte consecutive in soli 10 secondi. Il testimone ha assistito ad una scena a dir poco incredibile che è assai improbabile che possa vedere ancora in futuro ed essendo riuscito a filmare tutto ha permesso anche a tanti appassionati di meteorologia e fenomeni ‘estremi’ di assistere all’impressionante quanto emozionante fenomeno.