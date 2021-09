Bimba di 3 anni sana e felice muore all’improvviso nel sonno: 5 mesi dopo la causa del decesso è ignota

Una madre ancora in lutto non sa perchè la figlia di 3 anni, sanissima e amante della vita, sia deceduta durante la notte senza alcun preavviso. Il racconto drammatico

Una bimba di 3 anni felice e sana è morta improvvisamente nel sonno “senza alcun preavviso”. Il dramma, che ha sconvolto i suoi genitori, è avvenuto nel mese di aprile e a distanza di quasi 5 mesi non vi sono ancora risposte in merito alle cause della morte della piccola Anayah Balmer. Il decesso è avvenuto il 16 aprile e la madre Talya White, 24 anni di Bootle nel Merseyside sta cercando di mantenere alta l’attenzione sul caso organizzando un evento in sostegno dell’Alder Hey Children’s Hospital e ha anchie chiesto alla pop star preferita della piccola, Harry Styles, se voglia inviare alla figlia defunta un messaggio di compleanno da leggere in occasione della serata di beneficenza. Talya ha descritto la figlia come una bimba avventurosa che amava cantare: “Era buona, felice e sana. Era una grande fan di Harry Styles, conosceva tutte le sue canzoni e le parole dei brani”. La donna ha poi aggiunto: “Ancora non sappiamo quale sia stata la causa del decesso e stiamo aspettando una risposta perchè i medici hanno detto che potrebbero volerci anche sei mesi”.

La mamma ha organizzato un evento di beneficenza per il suo compleanno

Continuando a parlare delle passioni della figlia ha aggiunto che amava recitare, la vita all’aria aperta, andare al parco. Adorava il film Frozen ma anche il calcio, era tifosa del Liverpool. Ed era buona come l’oro, letteralmente un angelo”. L’8 ottobre avrebbe compiuto 4 anni, da qui l’idea di organizzare un evento di beneficenza per ricordare la bimba ma anche per raccogliere fondi da destinare all’ospedale pediatrico. “Ci hanno aiutato così tanto dopo la sua morte e vogliamo ricambiare in questo modo”. Il videomessaggio dell’ex star dei One Direction rappresenterebbe in tal senso la ciliegina sulla torta. Talya ha detto che superare il lutto è molto difficile per la famiglia ma che sta cercando di fare di tutto: “Ho molto supporto e ho iniziato ad andare in terapia”.