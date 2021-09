Chi è Andrea Casalino, concorrente del Grande Fratello Vip 2021: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Andrea Casalino, concorrente del “Grande Fratello Vip 2021”.

Andrea Casalino è ufficialmente un concorrente del “Grande Fratello Vip 2021″ che aprirà i battenti il prossimo 13 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Andrea Casalino

Andrea Casalino è nato a Brindisi, il 15 luglio 1983. Nel 2009, si diploma all’Istituto Tecnico Industriale “E. Majorana” a Brindisi e continua gli studi all’”Università del Salento”. Ex corteggiatore a “Uomini e Donne”, nel 2010, vince la fascia di “Uomo Ideale D’Italia” a “Mister Italia” e diventa modello ed indossatore per diversi brand, tra i quali Locman orologi, Intimissimi, Fedeli, Carrera, Fasoli gioielli e Falconeri. Oltre alla moda, è appassionato anche di sport, così fonda la “Uroboro Crossfit”, che gestisce insieme alla sorella Raffaella ed al cognato William. Inoltre, diventa direttore della comunicazione e dell’immagine de “La Maison Luigi Convertini”. Parallelamente a quella di modello, nel 2014 intraprende la carriera di attore, ottenendo il primo ruolo in “Rodolfo Valentino – La leggenda”. Nel 2016, prende parte a “Squadra antimafia” e nel 2017 alla fiction “L’ispettore Coliandro”, nel ruolo del carabiniere.

Per quanto riguarda la vita privata, è stato fidanzato con Paola Caruso, ma la loro relazione è terminata quando Andrea si è trasferito in Bulgaria, per girare la fiction su Rodolfo Valentino. Pare abbia avuto un flirt anche con Alessia Macari, vincitrice della prima edizione del “Grande Fratello Vip”. Al momento risulta essere single e vive a Verona con Hero e Santiago, un lupo meridionale e un cane. Ha una nipote di sei anni, Greta, alla quale è molto affezionato.

Maria Rita Gagliardi