Chi è Samy Youssef, concorrente del Grande Fratello Vip 2021: età, biografia e curiosità

Cenni biografici su Samy Youssef, concorrente del “Grande Fratello Vip 2021”.

Samy Youssef è ufficialmente un concorrente del “Grande Fratello Vip 2021″ che aprirà i battenti il prossimo 13 settembre, in prima serata su Canale 5. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di lui.

Biografia e curiosità su Samy Youssef

Samy Youssef è nato a Sharm el-Sheikh, il 15 settembre 1995. Da giovane, in Egitto, lavora come carpentiere, ma spinto dal padre decide di trasferirsi in Italia, alla ricerca di una vita migliore. Così, all’età di 15 anni, prova la traversata su un barcone, alla volta di Trapani. E’ uno dei tre sopravvissuti di un tragico viaggio, nel quale si salvano, oltre a lui, altre due persone e trentasette perdono la vita. Trasferitosi a Roma e sbrigate le faccende burocratiche, viene affidato ad una casa-famiglia ed inizia a lavorare come cameriere. E’ proprio lavorando come cameriere che conosce una modella che lo aiuta ad inserirsi nel mondo della moda. Modello affermato, oggi è uno dei volti di punta di Moschino, ma ha anche fatto televisione, partecipando nel 2019, in veste di tentatore, a “Temptation Island”.

Per quanto riguarda la vita privata, ha un fratello ed un nipotino, al quale è molto legato. Attualmente vive a Milano e risulta essere single.

Maria Rita Gagliardi