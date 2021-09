Nicole Minetti alla svolta osé? Ecco cosa accade su Instagram

L’ex consigliera, diventata celebre ai tempi del ‘bunga bunga’, ha reso privato il suo profilo Instagram: “Per tutti quelli che volevano ‘OnlyFans'”.

Nicole Minetti torna a far parlare di sé. L’igienista dentale ed ex consigliera venne travolta dalle polemiche ai tempi del ‘bunga bunga’ e delle cene eleganti con Silvio Berlusconi.

L’ex consigliera della Regione Lombardia ha deciso di dare un tocco maggiormente piccante al suo profilo Instagram. La Minetti ha già un profilo (@realnicoleminetti) seguito da oltre 38mila follower. Nelle ore scorse, però, la donna ha annunciato una svolta. Sono state cancellate quasi tutte le foto. La Minetti ha deciso di eliminare quasi tutti i contenuti pubblici e di rendere privato il suo profilo per condividere foto bollenti.

Le foto hot dell’ex consigliera negli ultimi tempi avevano, suscitato interesse e riscosso parecchi consensi. Molti le avevano suggerito di aprire un profilo su ‘OnlyFans’, una piattaforma con abbonamento dove possono essere condivisi contenuti ancora più spinti.

La Minetti rende il suo profilo Instagram privato. Svolta sexy in vista?

La Minetti, in realtà non aprirà nessun profilo su ‘OnlyFans’, ma ha reso privato il suo profilo Instagram. Queste le sue parole rivolta ai fan: “Profilo privato, per tutti quelli che volevano OnlyFans. Da stasera sarà privato”.

La donna, quindi, ha operato un tipo di pulizia di contenuti con spostamento delle foto più bollenti su un secondo profilo chiuso. Inoltre, si legge anche: “Vietato ai minori”.

Il settimanale ‘Chi’ lo scorso agosto aveva raccontato della fine della sua storia d’amore, durata quattro anni, con il manager Giuseppe Cipriani.