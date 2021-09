Chi sono le sorelle Hailé Selassié, concorrenti del Grande Fratello Vip 2021: età, biografia e curiosità

Cenni biografici sulle sorelle Hailé Selassié, concorrenti del “Grande Fratello Vip 2021”.

Le sorelle Hailé Selassié sono ufficialmente concorrenti del “Grande Fratello Vip 2021″ che aprirà i battenti il prossimo 13 settembre, in prima serata su Canale 5. Pur partecipando al reality show in tre, la loro presenza nella Casa varrà come un unico concorrente. Ecco, per voi, qualche cenno biografico su di loro.

Biografia e curiosità sulle sorelle Hailé Selassié

Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selaissié sono nate a Roma e sono le pronipoti dell’ultimo imperatore etiope Hailè Selassiè, detronizzato nel 1975, quando l’Etiopia è diventata una Repubblica popolare. Si definiscono principesse, pur avendo, di fatto, perso il loro titolo. Cresciute tra Roma e Londra, vivono nella Capitale, a Piazza di Spagna, nel lusso più completo, tra autista, maggiordomo, parrucchiere e make up artist.

Se Lucrezia e Clarissa non sono note al grande pubblico, Jessica ha già avuto modo di muovere i primi passi nel mondo della tv. La ragazza, che ha 26 anni, ha studiato marketing e sogna di diventare un’imprenditrice, nel 2017 ha partecipato a “Riccanza”, programma di MTV nel quale ha conosciuto Tommaso Zorzi, vincitore della scorsa edizione del “Grande Fratello Vip” del quale è diventata molto amica. Nel corso della trasmissione, molto seguita dai giovani, non ha fatto mistero di vivere una vita molto agiata:

“I mezzi pubblici in Italia non li ho mai presi e mai li prenderò. E’ molto più comodo avere un autista che ti aspetta mentre fai shopping e tra l’altro non ti fanno neanche male i piedi, se indossi i tacchi”.

Per quanto riguarda la vita sentimentale, Jessica, Lucrezia e Clarissa risultano essere single.

Maria Rita Gagliardi