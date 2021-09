Esplode una casa: i soccorritori scoprono un laboratorio di metanfetamine alla Breaking Bad

Un laboratorio utilizzato per produrre metanfetamine è stato scoperto in un’abitazione di Perth in seguito ad una violentissima esplosione che ha devastato mezza casa. Chi era dentro è rimasto ferito

Scene da film in un’abitazione di Ashby, un sobborgo di Perth, la capitale dell’Australia occidentale: i servizi di emergenza sono stati chiamati ad intervenire sulla Taplow Parade poco dopo le 5 del mattino del 12 settembre in seguito ad una violenta esplosione che ha coinvolto una casa. Una deflagrazione talmente potente da piegare il tetto dell’edificio e da mandare in frantumi tutte le finestre. Inizialmente si è pensato ad una fuga di gas ma dopo aver effettuato una perlustrazione interna ci si è resi conto che l’abitazione nascondeva una vera e propria ‘attivià’. Nella fattispecie, un laboratorio di metanfetamine all’interno del quale venivano prodote importanti quantità di droga e che probabilmente nessuno avrebbe scoperto se non si fosse verificata l’esplosione.

Un vicino: “L’esplosione ha scosso anche casa mia”

Stando a quanto riportato da alcuni testimoni le persone all’interno dell’abitazione si sarebbero date alla fuga ma alcune di loro avrebbero riportato ferite, e lo conferma l’importante quantità di sangue trovata a terra dalle forze dell’ordine. Un sospetto di 66 anni è stato però catturato e dovrà affrontare il processo sia per la produzione di droga che per la massiccia esplosione, talmente violenta da essere udita in tuttl il quartiere. Sembra che sia stato lui stesso a presentarsi presso il Joondalup Health Campus con gravi ustioni ed in seguito è stato arrestato. L’udienza è fissata presso la Perth Magistrates Court. Ma gli investigatori stanno continuando ad indagare e sono alla ricerca di una donna rimasta certamente ferita in modo grave a causa dell’esplosione: le hanno rivolto un appello affinchè li contatti. Un vicino ha detto che stava bevendo un caffè quando ha udito un boato che ha scosso tutta la sua casa: “Abbiamo udito delle urla, sembrava che qualcuno fosse ferito”.