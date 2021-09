Animale misterioso spaventa il quartiere: donna trova la sua auto gravemente devastata

Una donna si è svegliata e ha trovato la sua auto completamente distrutta con molte parti danneggiate o strappate. Ora è allerta nel quartiere per l’animale misterioso

Quando si è svegliata e ha visto in che stato era ridotta la sua auto non poteva credere ai suoi occhi. Il veicolo di una donna di Savannah, in Georgia, era stato letteralmente fatto a pezzi nella sua parte frontale, con danni per migliaia di dollari. Ruth Teasley vive nella 46esima strada ovest della città e ha raccontato di essersi alzata, lo scorso 2 settembre, e aver trovato passaruota, cavi e altre componenti del veicolo strappate, rotte o distrutte. Aveva acquistato l’auto solo pochi mesi fa, pertanto trovarsi davanti ad un così grave danno è stato un vero shock anche perchè non sembrava essere riconducibile all’azione di un uomo. “È qualcosa che la maggior parte delle persone non ha certamente mai visto prima”, ha raccontato Ruth. Secondo la sfortunata donna l’autore di un tale danno potrebbe essere un animale ma non è chiaro quale: si ipotizza un cane randagio che lei e altri vicini hanno visto vagare nel quartiere. “Verso l’una di notte ho sentito un forte abbaiare di cane. Non sono uscita per la preoccupazione ma la mattina dopo sul vialetto di casa ho trovato l’auto ridotta in quel modo”. A riprova vi sarebbero anche segni di denti, graffi e impronte di zampe sul cofano dell’auto.

LEGGI ANCHE =>> Colpita da un martello in testa nel corso di un allenamento: muore atleta cubana di 19 anni

Secondo gli esperti non si tratterebbe di un cane randagio

Il direttore dei servizi per gli animali della contea di Chatham, il dottor Jake Harper, ha detto che hanno pattugliato il quartiere alla ricerca di cani randagi dopo la chiamata di Teasley. “L’unica ipotesi che ha davvero senso è che nella ruota ci fosse qualcosa o qualcuno che un animale stava cercando di prendere ed il danno ne è il risultato” Tuttavia non si è detto certo del fatto che possa essersi trattato proprio di un cane e ha allertato i residenti di stare in guardia nelle ore serali. “Se è riuscito a fare questo ad un veicolo chissà cosa potrebbe fare ad una persona, o ancor peggio a un bambino” ha detto Teasley che ha deciso di condividere la sua storia proprio allo scopo di proteggere i vicini.