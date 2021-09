Grande Fratello Vip 6, arriva la prima lite in diretta: “Perfida, mi hai detto una parolaccia”

Al “Grande Fratello Vip 6”, è già scontro tra Raffaella Fico e Soleil Sorge.

Nella Casa del “Grande Fratello Vip 6”, a poche ore dall’inizio del reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, gli animi sono già accesi. In particolare, Raffaella Fico e Soleil Sorge sono già state protagoniste di un piccolo battibecco, durante la prima diretta andata in onda ieri sera. Tutto è iniziato quando Signorini, per stuzzicare le due ragazze, ha fatto notare a Soleil come Raffaella l’abbia salutata freddamente quando è entrata nella Casa. Se la Fico ha negato seccamente di avere un’antipatia verso l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne”, Soleil ha approfittato dell’episodio raccontato da Alfonso per nominare la compagna d’avventura:

“Chi nomino? Raffaella Fico, perché mi hai detto che mi guardava male e quindi ho deciso di fidarmi di te, Alfonso. Con Manila ho avuto un momento buffissimo, con Carmen abbiamo parlato di ballo, Katia stessa cosa, Ainett era la mia vicina di stanza, le ragazze le conosco. Quindi per esclusione bye b*tch!”.

Raffaella Fico a Soleil Sorge: “Non rispondo alla tua provocazione”

Alla nomination di Soleil, Raffaella, piuttosto alterata, ha immediatamente controbattuto:

“E pensare che prima mi stavi antipatica, poi ho cambiato idea. Ora la ricambio di nuovo. Cosa hai detto? Hai detto una parolaccia se non erro, non è carina da dire, non rispondo alla provocazione perché è abbastanza bassa. Non me la sono presa ma non potresti nemmeno citarlo quella roba. Ci sono milioni di italiani che ci guardano. Mammamia come sei perfida! Fra donne dovrebbe esserci solidarietà però non le sto simpatica”.

Se le premesse sono queste, Raffaella e Soleil ci daranno sicuramente grosse soddisfazioni. Attendiamo la prossima catfight!

Maria Rita Gagliardi