Grande Fratello Vip 6, Raffaella Fico e il Balotelli padre: la vippona non la tocca piano

Al “Grande Fratello Vip 6”, Raffaella Fico lancia una frecciatina all’ex Mario Balotelli che, dalla Turchia, replica in modo piccato…

Ieri sera, in prima serata su Canale 5, è ufficialmente iniziata la sesta edizione del “Grande Fratello Vip” che, come sempre, è stata molto seguita, soprattutto sui social. A varcare la famosa porta rossa del bunker di Cinecittà è stata, tra gli altri, Raffaella Fico. La showgirl napoletana, che prima di iniziare la sua avventura ha deliziato il pubblico con un balletto sexy, nel suo video di presentazione ha lanciato una frecciatina all’ex Mario Balotelli, dal quale ha avuto la figlia Pia. Parlando di Mario come padre, Raffaella ha dichiarato:

“Lui è stato il grande amore e da questo amore è nata nostra figlia. E’ la gioia più grande della mia vita, come voi tutti sapete il papà si era tirato indietro e io ho lottato tantissimo per far in modo che mia figlia avesse un padre. Ora è un padre abbastanza premuroso, anche se potrebbe fare molto di più, ma molto di più”.

Mario Balotelli: “Anche se sono in Turchia mi dovete rompere”

La stoccatina della Fico all’ex è arrivata forte e chiara al diretto interessato che, direttamente dalla Turchia, attraverso una Instagram story, ha commentato:

“Pure ora che sono in Turchia lontano da tutto e tutti dovete continuare a punzecchiare con cattiverie e bugie! Che pa**e”.

Già presente come ospite nella scorsa edizione del “GF”, quando a partecipare al reality show più famoso e longevo d’Italia è stato suo fratello Enock, siamo sicuri che Mario farà una capatina nella Casa anche quest’anno, per incontrarsi e scontrarsi proprio con Raffaella. Attendiamo sviluppi.

Maria Rita Gagliardi