“Cos’è questo odore?”: scoperto in un giardino un barattolo con un contenuto shock

Giornata di lavoro insolita per un giardiniere: attirato da un odore intenso e disgustoso ha trovato un barattolo dal contenuto scioccante.

La notizia è di quelle che fa correre un brivido lungo la schiena di qualsiasi uomo. Nelle scorse ore un uomo ha trovato casualmente un membro maschile reciso all’interno di un barattolo ed ha ovviamente chiamato la polizia. L’accaduto si è verificato nella città di Balcarce, in Provincia di Buenos Aires e a circa 48 chilometri di distanza dalla località balneare Mar de la Plata.

Secondo quanto riferito dai quotidiani argentini, l’uomo era andato a casa della madre per tagliare il prato del giardino che era stato trascurato per tre mesi. Mentre passava il taglia erba, si è accorto di aver rotto un barattolo di vetro. Subito dopo l’uomo ha avvertito un odore intenso e molto sgradevole e quando ha osservato il contenuto del barattolo ha visto che si trattava di un pene reciso.

Pene reciso trovato in un barattolo: la polizia indaga sull’accaduto

Sebbene le varie fonti discordino sull’identità dell’uomo che ha trovato il pene nel barattolo (secondo alcune testate si trattava di un giardiniere assunto dalla donna), tutti concordano sull’andamento della vicenda. Dopo l’orripilante scoperta, l’uomo ha chiamato la polizia e denunciato il ritrovamento. Gli agenti hanno isolato la zona e cercato tracce che possano portare all’autore dello smembramento, ma al momento non ci sono piste che portino ad un colpevole o presunto tale.

Attualmente è in corso un’indagine per ritrovamento di resto umano. Sui media, però, si ipotizza che a tagliare il membro e gettarlo nel giardino della signora anziana possa essere stata una fidanzata o una moglie infuriata con il compagno. Il ritrovamento, d’altronde, riporta alla memoria quanto successo nel caso Lorena Bobbit, una donna americana che in preda all’ira aveva tagliato il membro del compagno per poi gettarlo durante il tragitto in auto.