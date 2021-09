Grande Fratello Vip 6, la bugia di Raffaella Fico e il gossip rilanciato da Signorini

A “Casa Chi”, Alfonso Signorini rivela che Raffaella Fico, attuale concorrente del “Grande Fratello Vip 6, ha mentito sul suo status sentimentale per entrare nella Casa.

A poche ore dall’inizio dell’inizio del reality show in onda su Canale 5, Raffaella Fico è già tra i grandi protagonisti dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip 6”. La showgirl napoletana, che poco prima di entrare nella Casa ha lanciato una frecciatina all’ex compagno Mario Balotelli (ve ne abbiamo parlato qui), è già al centro di una polemica relativa alla sua condizione sentimentale. Raffaella, infatti, prima di varcare la famosa porta rossa si è dichiarata single, ma in realtà, come raccontato da Alfonso Signorini a “Casa Chi”, sarebbe felicemente fidanzata.

Alfonso Signorini: “Raffaella Fico è fidanzata con Piero Neri”

Il nuovo fidanzato di Raffaella risponde al nome di Piero Neri, giovane facoltoso di Forte dei Marmi:

“Raffaella Fico è fidanzata con Piero Neri, un fidanzato molto abbiente di Forte dei Marmi, è una storia d’amore che va avanti da più di un mese”.

La soubrette avrebbe, quindi, omesso la storia d’amore nascente con Piero, per poi palesarla solo lo scorso lunedì sera, per partecipare al programma:

“Perché ha detto di essere single? Perché magari ha pensato che dicendolo aveva più possibilità di entrare in quella Casa. Da single magari vieni presa perché si possono instaurare relazioni amorose e dinamiche di corteggiamento, ma fa niente. La storia del Grande Fratello insegna che sono quelli che entrano da fidanzati che fanno più storie. er questo forse Raffaella Fico ci ha raccontato di essere single, poi alla fine ha detto di essere fidanzata”.

Maria Rita Gagliardi