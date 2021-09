Harry e Meghan tornano in Inghilterra? Kate ha un piano

Kate Middleton sta provando a forzare la mano per un ritorno a Natale di Harry e Meghan a Londra. L’obiettivo sarebbe quello di far finalmente conoscere Lilibet Diana alla regina.

Sono note a tutti le tensioni che corrono fra Harry e Meghan Markle e la Royal Family inglese. Lo scorso anno, infatti, hanno lasciato Londra per iniziare una nuova vita negli Stati Uniti. La regina Elisabetta non ha ancora conosciuto la loro seconda figlia, Lilibet Diana. I due stanno ora pensando a un viaggio a Londra per far finalmente conoscere alla famiglia reale la loro secondogenita.

Kate Middleton, moglie del principe William e duchessa di Cambridge, sta lavorando in gran segreto a un loro ritorno a Londra, affinché Harry, Meghan e i due bambini passino con la Royal Family il Natale. Fonti attendibili, infatti, dicono che Kate sia l’unica finora ad essere riuscita a parlare direttamente con il cognato.

Pace fra Harry e Meghan e la Royal Family? Kate Middleton prova a fare da collante per un riavvicinamento delle parti

Kate Middleton si sta dimostrando in grado di fare da collante fra i due e la Royal Family, dopo i dissapori scatenati dall’intervista scandalo rilasciata dai Sussex a Oprah Winfrey. L’intento di Kate è quello di ricucire i rapporti per il bene dei bambini.

Harry e Meghan, poi, vorrebbero battezzare a Windsor la piccola Lilibet Diana. Ora la bambina ha tre mesi e alla sua età il fratellino Archie era già stato battezzato nella Cappella privata del Castello di Windsor.

L’intenzione, quindi, sarebbe quella di una pace fra le parti. Ma non è una semplice formalità, considerando le ostilità che intercorrono.