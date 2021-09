“Non vendete fagioli ai bambini”. L’appello della polizia dopo una nuova pericolosa tendenza su Tiktok

La polizia ha rivolto un appello ai negozianti affinchè non vendano a minorenni lattine di fagioli cotti. Vengono impiegato scorrettamente a causa di una ‘tendenza’ di TikTok

I social possono anche portare le forze dell’ordine ad esortare i titolari di alimentari a non vendere ai bambini o ragazzini i fagioli. Nella fattispecie ad essere presi di mira dai minorenni sono le lattine di fagioli cotti ed in alcuni supermercati gli scaffali sono stati letteralmente svuotati. Tutto a causa di una nuova tendenza di TikTok per far fronte alla quale è dovuta intervenire anche la polizia, che ha rivolto appelli ai negozianti affinchè vigilino sull’acquisto di questo prodotto. I video vengono pubblicati sul social più amato dai giovani con l’hashtag #beanbandits che mostra i ragazzini ‘spalmare’ imponenti quantità di fagioli sui vialetti, sui gradini di accesso alle abitazioni e persino sulle auto. La tendenza sta andando molto in voga nel Regno Unito ma rapidamente si sta diffondendo anche altrove: nel frattempo la polizia del West Yorkshire ha cercato di arginarla esortando i lavoratori dei negozi locali ad essere consapevoli di come verrà impiegato questo alimento qualora arrivino giovani intenzionati ad acquistarne grandi quantità.

La dichiarazione della polizia

“È giunto all’attenzione della polizia che è iniziata una nuova tendenza da parte di gruppi di giovani chiamati ‘beaning’. Ciò comporta che i giovani gettino il contenuto di una lattina di fagioli sulle proprietà, molto simile alla tendenza di lanciare le uova. Se lavori in un negozio, per favore, sii consapevole dei giovani che acquistano grandi quantità di lattine di fagioli, se hai bambini che vivono in casa, per favore fai attenzione se li vedi rimuovere barattoli di fagioli dalle credenze”. Il mese scorso, la polizia del Surrey ha lanciato un appello dopo che il villaggio di Wonersh è stato terrorizzato dai cosiddetti banditi di fagioli. In alcune foto si possono vedere lattine vuote vicino a vialetti di accesso ricoperti di fagioli cotti oppure auto con la salsa che gocciola dal finestrino del guidatore, lasciando una sgradevole macchia arancione.