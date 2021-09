Misteriose palle di luce durante la storica ondata di maltempo: sono Ufo? L’ipotesi sul fenomeno

Un video diffuso nelle scorse ore sui social mostra un fenomeno misterioso ripreso in Francia durante il maltempo e per molti utenti potrebbe trattarsi di Ufo. Facciamo chiarezza

La Francia è stata investita da una storica ondata di maltempo con piogge torrenziali che, nel sud del Paese, hanno provocato alluvioni mai viste e anche il decesso di almeno nove persone. Metà paese si trova ancora a fare i conti con il maltempo e con le conseguenze lasciate dall’acqua in decine di paesi, dove si contano centinaia di abitazioni distrutte, danni alle infrastrutture e costi per ripristinare la situazione stimati in milioni di euro. Del resto basti pensare che, come sottolineato da Meteo France, nel settore di Nimes sono caduti in poche ore oltre 200mm di pioggia, l’equivalente delle precipitazioni che solitamente cadono in due mesi. E a rendere l’intero scenario ancora più inquietante vi sono alcune immagini che decine di cittadini hanno diffuso sui social e che sembrerebbero mostrare degli oggetti non identificati.

Palle luminose in cielo. Di cosa si tratta?

In particolare in un filmato diffuso nelle scorse ore su una pagina Facebook francese che si occupa di meteo è possibile osservare delle misteriose luci la cui origine non è chiara. Migliaia di utenti hanno guardato il video, realizzato da un cittadino, osservando la scena surreale ripresa con uno smartphone. Ed in molti hanno subito fatto riferimento agli ‘extraterrestri’. Nella descrizione del filmato si legge quanto segue: “Quando gli UFO sbarcano su Montpellier durante il temporale per atterrare in incognito (guardate bene le palle luminose). Più seriamente, il temporale è violento ma in movimento e sta attraversando rapidamente Montpellier diretto verso la baia di Aigues-Mortes”.