3 soluzioni per proteggere la propria casa

Per proteggere la propria casa non basta preoccuparsi di ladri o danni causati dagli impianti di approvvigionamento energetico. Come vedremo l’assicurazione casa online e gli strumenti disponibili per stipulare le polizze di copertura servono a prevedere quelli che, per definizione, sono considerati veri e propri imprevisti: una perdita d’acqua del vicino, una fuga di gas, una violenta tempesta sono solo alcuni dei danni per i quali avere una copertura assicurativa può fare davvero la differenza.

Previeni ciò che non puoi prevedere

Il nostro bellissimo Paese è interessato annualmente da danni derivanti da dissesto idrogeologico e da eventi naturali che non possiamo prevedere, come i terremoti. Ogni volta che si verificano catastrofi del genere il Governo deve mettere a disposizione ingenti risorse economiche per farsi carico degli sfollati e dei danni subiti da chi ha perso la casa o la propria attività. Come ben spiegato in questo sito per assicurazione casa online le polizze a cui facciamo riferimento servono a proteggere il nostro bene più prezioso, i nostri ricordi e gli effetti personali.

Come proteggere davvero la tua casa?

Per garantire che tutto resti al sicuro ci sono sicuramente le misure di protezione classiche ma queste non serviranno ad eliminare i danni completamente o meglio, a far si che la casa sia davvero al sicuro. Chiaramente l’assicurazione casa online non è un obbligo di legge e, quindi, si tratta di una delle polizze facoltative che non hanno a che fare con quelle che vengono stipulate al momento della compravendita.

Proteggi la casa per proteggere i tuoi cari

L’assicurazione sulla casa è un investimento importante che serve a proteggere non solo l’immobile in sé ma anche chi ci vive dentro. Questo genere di polizza serve a poter contare su una copertura in caso di disastro o danno, mettendo al sicuro i tuoi risparmi e il bilancio familiare. Senza una polizza, infatti, potrebbe essere molto difficile riparare i danni conseguenti ad un incendio, ad un’inondazione o a un terremoto con le proprie forze economiche.

1. Assicurazione casa contro danni ambientali

Tra le varie formule di assicurazione casa online ci sono quelle che coprono dai danni derivanti da incendi, vento, grandine ed esplosioni e quelle che coprono per danni elettrici, furti e beni preziosi in essa contenuti come gioielli, mezzi di trasporto e simili. Quelle che riguardano i danni causati da catastrofi naturali sono state promosse anche dallo stesso governo con incentivi fiscali sul costo del premio. Non si tratta di una polizza obbligatoria ma la reputiamo una delle più sicure proprio perché accorre in nostro aiuto quando sopraggiungono delle calamità a cui è difficile far fronte.

2. Assicurazioni contro furti

Tornare da una vacanza e trovare la casa a soqquadro è quanto di più terribile si possa provare. L’intromissione dei ladri in casa può provocare un grosso trauma, soprattutto se questi ci privano dei nostri beni preziosi ai quali ci sentiamo più affezionati. Molte volte un oggetto di casa non è importante solo per il suo valore economico ma soprattutto per le emozioni che ci legano. C’è poi da considerare che il furto in casa è spesso caratterizzato da danni all’appartamento o all’immobile causati dagli stessi ladri e le polizze, in questo caso, servono a coprire anche questo tipo di evenienze.

3. Assicurazioni casa per i tuoi cari

Infine ci sono le polizze che sostengono la tua famiglia in caso di momentanei impedimenti e infortuni che, come sai, possono sempre capitare. In questo caso la polizza ti aiuta ad affrontare la momentanea assenza di un membro della famiglia e a sostenere le cure di cui questo ha bisogno per tornare subito a stare meglio. Si tratta di una polizza molto utile per far fronte a improvvise spese mediche e che mettono in difficoltà il bilancio familiare e che, con l’assicurazione, ci fanno dormire sonni più tranquilli.

Non dimentichiamo che è possibile inoltre stipulare un’assicurazione anche sul mutuo per la casa alla quale abbiamo dedicato un intero articolo.