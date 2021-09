Adriana Volpe ufficializza il divorzio: “Ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare…”

Ospite a “Verissimo”, Adriana Volpe ufficializza il divorzio da Roberto Parli.

Questo pomeriggio, su Canale 5, torna l’appuntamento del sabato con “Verissimo”, il people show condotto, da diversi anni ormai, da Silvia Toffanin. Ospite della prima puntata della nuova stagione del programma sarà, tra gli altri, Adriana Volpe. La showgirl, attuale opinionista del “Grande Fratello Vip 6” insieme a Sonia Bruganelli, sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto (la puntata è registrata), attraverso la quale parlerà della sua attuale condizione sentimentale, ufficializzando il divorzio dall’ormai ex marito Roberto Parli:

“Vedere la persona accanto a te che, giorno dopo giorno, cambia e prende una strada che non condividi e non ti appartiene è difficile. All’inizio ho lottato con tutta me stessa. È come se avessi avuto tra le mani una fune: lui andava in una direzione e io cercavo in tutti i modi di tenerlo. Poi, ho capito che mi facevo male e l’unica cosa che potevo fare era aprire la mano e lasciarlo andare”.

Adriana Volpe: “Per me era importante tutelare mia figlia Gisele”

Una separazione, quella di Adriana e Roberto, molto sofferta, sulla quale la Volpe, almeno fino ad oggi, ha preferito mantenere il massimo riserbo:

“Quando abbiamo deciso di separarci, per me era importante tutelare mi figlia Gisele”.

Recentemente, Parli è stato protagonista di alcune dichiarazioni molto forti, ai danni dell’ex moglie. A tali dichiarazioni, Adriana risponde così:

“Quando si dà spazio a una dichiarazione bisognerebbe sempre verificare in che condizioni è la persona che in quel momento la rilascia. Il mio ex marito ha detto delle cose gravi, ha avuto una condotta inaccettabile pensando che c’è una minore di mezzo. Prima di scrivere mettetevi una mano sul cuore e verificate bene. Lui è una persona fragile che ha dei problemi, va protetto e rispettato”.

Per ora, Adriana non si sente pronta a vivere un nuovo amore:

“Chi mi si piglia. Adesso non sono pronta, prima voglio mettere ordine e riprendere il controllo delle cose”.

Maria Rita Gagliardi