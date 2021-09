Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di questo pomeriggio, domenica 19 settembre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 19 settembre 2021.

Questo pomeriggio, a partire dalle 14:00 su Raiuno, dopo la pausa estiva, tornerà il consueto appuntamento con Mara Venier e la sua “Domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti della prima puntata della nuova stagione della nota trasmissione targata Rai.

La puntata si aprirà con un lungo spazio dedicato a Raffaella Carrà. Per ricordare la grande showgirl, scomparsa lo scorso 5 luglio, interverranno Loretta Goggi, Vincenzo Mollica (in collegamento) e Aldo Cazzullo, scrittore ed editorialista del “Corriere della sera”. Un omaggio sarà dedicato anche al cantante Gianni Nazzaro, con una lunga intervista alla moglie Nada Ovcina ed al collega Pupo.

Spazio, poi, alla parte dedicata allo spettacolo con Paola Cortellesi e Antonio Albanese che presenteranno il loro nuovo film già campione d’incassi al cinema, “Come un gatto in tangenziale – Ritorno a coccia di morto”. Gli attori Marco Bocci, Violante Placido, Bianca Guaccero e Fortunato Cerlino promuoveranno la fiction “Fino all’ultimo battito”, in onda su Raiuno in prima serata, a partire da giovedì prossimo. In collegamento, presenzieranno Alessandro Gassmann, protagonista della terza serie della fiction “I bastardi di pizzofalcone”, che inizierà domani sera, in prima serata su Raiuno e Alessandro Cattelan che, a partire da questa sera, sarà protagonista del suo one man show “Da grande”.

Lo spazio musicale sarà dedicato a Mahmood che, accompagnato dal coro sardo tutto al femminile “Intrempas”, presenterà il brano “T’amo” e Francesco Gabbani che canterà il suo nuovo singolo “La Rete”.

Maria Rita Gagliardi