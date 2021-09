“Mi hanno detto di fare sesso con Sophie”: la rivelazione del vippone e la replica di Fabrizio Corona

Al “Grande Fratello Vip 6”, Gianmaria Antinolfi rivela che gli autori del reality show lo starebbero spingendo a crearsi una storia d’amore nella Casa, chiedendogli di fare sesso con la coinquilina Sophie Codegoni. Fabrizio Corona, su Instagram, replica all’imprenditore…

Prima di varcare la famosa porta rossa della Casa del “Grande Fratello Vip 6”, Gianmaria Antinolfi si è presentato al pubblico che segue il reality show, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, come un tombeur de femme. L’imprenditore napoletano, infatti, non ha fatto mistero di avere vissuto delle relazioni sentimentali con Belen Rodriguez, Dayane Mello e Soleil Sorge, attualmente nel bunker di Cinecittà come lui e sembra essere entrato in gioco con l’intento di confermare la sua reputazione di donnaiolo.

Parlando con Alex Belli, Gianmaria, infatti, ha rivelato senza mezzi termini di aver deciso, nonostante sia fidanzato, di vivere la sua esperienza televisiva creando una storia d’amore a favore di telecamere e che gli autori lo starebbero spingendo ad attuare il suo piano, intimandolo a fare sesso con l’ex tronista di “Uomini e Donne”, Sophie Codegoni. Peccato che, almeno per ora, in Casa non ci sia una donna che corrisponda ai suoi standard fisici:

“Io avevo programmato di entrare qua dentro e fare un macello. Ma con chi caz** lo faccio? Di queste qua nessuna… Con Soleil abbiamo chiarito, ma non provo più niente. Con le altre? Con chi? Io ho detto a loro: ‘Se mi date un po’ di materiale, io posso fare un po’ di casino, ma se non mi mettete un paio di ragazze che mi piacciono io che caz** faccio?’ Anche se volessi fare solo un po’ di show, ma con chi? O sono tutte occupate, poi nessuna è il mio genere. Uno dice, non è il mio genere ma non è occupata, anche solo per fare un po’ di show”.

Fabrizio Corona: “I collaboratori di Antinolfi hanno defollowato la sua fidanzata”

Il discorso di Gianmaria non è affatto piaciuto al popolo del Web che sui social lo ha duramente attaccato e nemmeno a Fabrizio Corona che, attraverso una storia Instagram, ha dichiarato:

“Questo povero sfigato gestito da 2 sfigati FALLITI che ha negato di essere fidanzato per entrare nel programma. I DUE SFIGATI che hanno in mano il suo Instagram hanno defollowato a sua insaputa la fidanzata e la insultano pure. BISOGNA SAPERLO FARE STO LAVORO. Nel profilo social di Antinolfi, in effetti, non ci sono molti riferimenti culturali. Francamente dubito che abbia letto qualche libro. Quello che ho potuto vedere è invece quella spasmodica e ossessiva mania di ostentazione, quella patologica voglia di apparire, di essere a tutti i costi in linea con gli standard richiesti a chi non ha nulla da dire. Foto fashion, fighette, finto campanilismo, frasucce alla Coelho, villoni, barche, brand e via dicendo. Questa è la subcultura dei personaggi come questi che portano in scena davanti a milioni di italiani, contenti voi”.

Maria Rita Gagliardi