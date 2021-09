Grande Fratello Vip 6, lite accesa nella notte e c’è chi minaccia di abbandonare la Casa

Subito dopo la terza puntata del “Grande Fratello Vip 6”, Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi sono stati protagonisti di una lite molto accesa. L’imprenditore napoletano ha minacciato di abbandonare la Casa.

Tra Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi, nella Casa del “Grande Fratello Vip 6”, è guerra aperta. L’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” e l’imprenditore napoletano, ex di Belen Rodriguez, qualche mese fa hanno vissuto una storia d’amore e ieri sera, durante la terza puntata del reality show condotto da Alfonso Signorini, sono stati protagonisti di un faccia a faccia, durante il quale, tra una recriminazione e l’altra, hanno spiegato i motivi del loro allontanamento. In particolare, Soleil ha accusato l’ex di essere stato nei suoi confronti una sorta di stalker:

“Non mi piace passare da str*nza per l’ennesima volta. Passo io per cattiva quando ho avuto la mia privacy invasa. Mi sono sentita mancare di rispetto. La sua è “paraculaggine”. Continua a fare il cane bastonato quando non è così. Io, con lui, sono stata chiara, lui è stato molto insistente a volere una relazione. Non voglio essere definita come mi avete definito per aver scelto di non volere una relazione. Non è una cosa corretta e non accetto che lui passi per vittima quando non lo è. Sono stanca di passare per la persona che aggredisce. A ogni azione corrisponde una reazione. Non dovevi neanche parlare del nostro rapporto visto che dici di avere così tanti contenuti”.

Gianmaria, dal canto suo, ha sottolineato di avere sempre trattato Soleil come una principessa. Le incomprensioni tra i due ex fidanzati sono proseguite anche nella notte, con Soleil che ha deciso di andare a parlare con la coinquilina Sophie Codegoni per metterla in guardia dalle avances di Antinolfi:

“Gianmaria si è avvicinato a me proprio per arrivare in tv. Lui qua ha raccontato la nostra storia a tutti io non l’ho mai raccontata, perché l’ha fatto? Perché? Comunque Sophie ti dico che ti ha puntata subito per costruire la storiella te lo dico subito. Non volevo una storia con lui perché prima di me ha avuto una storia con Dayane, la mia amica, ma lui ha continuato ad insistere ed io ho pensato “perché non dargli una possibilità”, a Dayane andava bene anche se mi aveva messo in guardia. Dietro la sua anima da tonto si nasconde un coccodrillo non un coniglietto. Gli urlavo ‘ti prego lasciami andare, lasciami stare’ piangevo, ero depressa, ma per fortuna avevo i miei amici. Sapete perché ha lasciato Dayane? Perché è riuscito ad andare a cena con Belen e si è potuto fare la storiella con quella più famosa. Sono str*nza? Sì, ok, sono str*nza”.

Gianmaria Antinolfi: “Chiedo ai miei avvocati di querelare Soleil”

Gianmaria intanto, ha minacciato azioni legali contro la ex e di abbandonare la Casa del “GF”:

“Si prenderà la responsabilità di quello che ha detto. Verrà querelata per questo. Domani mattina la faccio denunciare dai miei avvocati. Questa è diffamazione. Questa è andata in confessionale a dire una cosa del genere dopo che aveva chiarito con me?! Sono parole di una gravità assoluta. Non si possono usare certi termini con leggerezza. Ragazzi è falsa, perché mi aveva detto che non aveva più problemi con me e che avremmo vissuto il GF Vip da amici. E poi dopo pochi minuti ti chiudi in confessionale a dire che sono uno stalker? Ci saranno seri provvedimento per questo. Lei dice stalking perché mi presentavo sotto casa sua a portarle la colazione? Perché volevo portarla in vacanza o in barca? Poi la storia era chiusa e dopo un mese la carina mi ha richiamato perché voleva sc***re”.

Lo scontro è solo agli inizi. Cosa succederà nelle prossime settimane?

Maria Rita Gagliardi