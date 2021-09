L’orrore di una rapina sotto casa ripreso in un video: ladro armato prende a calci una coppia

Avevano appena parcheggiato e stavano tornando a casa quando un uomo armato li ha obbligati e stendersi a terra e derubati mentre prendeva a calci la donna

Hanno vissuto istanti di puro terrore due persone rapinate da un uomo nel loro appartamento. La vicenda arriva dalla città americana di Houston e risale al 13 agosto, ma solo nelle ultime ore la polizia ha diffuso il video del rapinatore che mostra esattamente cosa ha fatto alla coppia. Tutto è accaduto intorno alle 19 di sera quando la coppia stava raggiungendo l’ascensore per raggiungere il loro appartamento al blocco 400 di Travis; improvvisamente alle loro spalle è spuntato un uomo con indosso pantaloni della tuta blu, una felpa nera con cappuccio, scarpe nere e, a coprire parte del viso, una mascherina chirurgica color azzurro. Pistola alla mano, li ha minacciati e costretti a sdraiarsi prendendo contemporaneamente a calci la donna, il tutto è mostrato nel filmato catturato da una telecamera di sicurezza posizionata all’interno del condominio. La coppia, che aveva poco prima pargheggiato l’auto in garage e stava semplicemente facendo rientro a casa, non ha potuto fare altro che sdraiarsi a terra.

L’appello della polizia

Il sospetto armato, descritto come un uomo di colore alto circa 1.85 cm, ha ordinato loro di dargli tutto ciò che avevano con sè e poi è fuggito dalla scena a bordo di una Chevrolet Camaro. La polizia ha dunque deciso, non essendo stato ancora trovato, di divulgare l’agghiacciante video lanciando un appello a chiunque lo conosca o lo veda in giro: “Chiunque abbia informazioni in questo caso è invitato a chiamare Crime Stoppers al 713-222-TIPS (8477)”.