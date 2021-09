“Sono pietrificata dal 99% degli uomini”: l’incubo di una teenager stuprata da 2 fratelli di 14 e 17 anni

Due fratelli che a 14 e 17 anni stuprarono una ragazzina in un villaggio vacanze a Wexford nel luglio del 2019 sono stati condannati. Da allora la giovane vittima deve convivere con stress, anoressia e paura degli uomini

Violentarono ripetutamente, nel cuore della notte, in un campo vicino ad un campeggio per roulotte, un’adolescente e per questo il più giovane, oggi 16enne, è stato condannato a scontare 5 anni di carcere mentre si attende la pena per il fratello maggiore. I fatti risalgono al mese di luglio del 2019 quando due fratelli che allora avevano rispettivamente 14 e 17 anni abusarono di una ragazzina davanti ad un gruppo di almeno altri 7 ragazzi. Il dramma è avvenuto a Wexford e, in seguito alla denuncia e successive indagini, i fratelli lo scorso maggio si sono dichiarati colpevoli di aver violentato la ragazza. I loro nomi non sono stati resi noti perchè anche se uno ha oggi 19 anni, diffondere la sua identità porterebbe ad identificare anche il fratello, ancora minorenne.

La ricostruzione dei fatti

Il giudice Paul McDermott, nel condannare gli imputati ha definito al vittima una loro “preda” sottolineando che questa “terrificante e violenta” esperienza ha avuto e continua ad avere un pesantissimo impatto sulla vita della giovane. McDermott ha aggiunto come aggravanti la sua giovane età, le minacce di violenza rivolte dal ragazzo più giovane per indurla a sottomettersi agli stupri e l’umiliante natura pubblica delle aggressioni sessuali. Ha inoltre detto che entrambe gli imputati sapevano che la ragazzina era angosciata, vulnerabili e che non stava acconsentendo ad avere rapporti con loro. Aggiungendo che per l’allora 14enne, la sua età rappresentava un fattore attenuante pur sottolineando che è insolito un reato così grave in una persona così giovane. Il giudice ha proseguito spiegando che l’accusato stava ancora frequentando la scuola e che era chiaramente “fuori controllo” per i tre anni che hanno precedeuto gli stupri. Concludendo che l’imputato, nonostante le espressioni di rammarico e vergogna riportate in un rapporto del Probation Service, ha mostrato un basso livello di empatia per la vittima.

La giovane ha sofferto di ansia e anoressia

La 19enne (età attuale ndr) ha sofferto di disturbo da stress post traumatico, ha abbandonato la scuola e sviluppato l’anoressia. “Sono pietrificata dal 99% degli uomini”, ha rivelato includendo anche il padre e il fratello. Aggiungendo di aver sofferto psicologicamente anche per gli esami invasivi dei medici a seguito delle aggressioni e dover tornare sul luogo dello stupro. “Mi ha spezzato il cuore quando la mamma ha trovato la mia biancheria intima” lasciata sulla scena, ha detto. I sospetti sono stati identificati e arrestati grazie all’esame del Dna: in seguito hanno negato ma successivamente hanno confermato gli atti sessuali pur sostenendo che fossero consensuali. Fino alla dichiarazione di colpevolezza per stupro.