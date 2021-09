Fidanzati muoiono improvvisamente a 8 giorni di distanza in 2 stati diversi: lei era incinta

Una giovanissima coppia di fidanzati è venuta a mancare improvvisamente nell’arco di una settimana. Si trovavano in due nazioni diverse e al momento non è chiaro che cosa sia successo loro

Due giovani fidanzati in attesa del loro primo figlio sono morti in due diverse nazioni a distanza di pochi giorni l’uno dall’altra. Dale Hannon, 21 anni, è deceduto a Tenerife, in Spagna, il 9 settembre e solo otto giorni dopo è venuta a mancare anche la compagna Chloe Higgins, 26 anni, morta a casa a Limerick in Irlanda. Chloe era già mamma di due figlie, Tia e Charley e come riportato dall’Irish Mirror al momento della sua morte improvvisa era incinta di sei mesi. Le circostanze della loro morte al momento non sono state rese noto: si sa soltanto che la Higgins viveva a Sarsfield Barracks, il quartier generale del dodicesimo battaglione di fanteria delle forze di difesa irlandesi; mentre il signor Hannon aveva legami con l’Hyde Rangers FC nella Limetick District League.

LEGGI ANCHE =>> Strage al pigiama party, arrestato il fidanzato della vittima: ha ucciso anche i due figli e un’amichetta

In queste ore si sussegono i messaggi di chi li conosceva ma anche di comuni cittadini rimasti drammaticamente colpiti da questa duplice tragedia. “Riposate in pace Chloe, Dale e le vostra bimba. Tutto ciò è assolutamente straziante”, ha scritto un utente mentre un’altra persona ha aggiunto, “Due giovani che se ne sono andati troppo presto. Quanto può essere ingiusto questo mondo. A volte mi dispero mentre leggo cose del genere”. I funerali di Hannon e Higgins sono stati organizzati separatamente. Mary Crawford ha creato una pagina GoFundMe per aiutare la famiglia del signor Hannon a pagare le spese funerarie. Nel frattempo alcuni media hanno contattato le forze di difesa irlandesi per cercare di fare chiarezza su questo improvviso duplice lutto.

Funerali separati per i due fidanzati morti

Il 21enne lascia i genitori Olivia e Billy, la zia Lisa, il fratello Dylan, i cugini Kersley e Kayden, la nonna Bridget, lo zio Pa e la compagna Cathy e verrà sepolto nel cimitero di Mount St Oliver dopo la messa funebre nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes in Childers Road. Chloe lascia i genitori Martin e Michelle, le figlie, le sorelle Leona e Megan, i nonni Richie e Ann, Johnny e Geraldine, zii e zie. Verrà sepolta nel cimitero di Mount St Lawrence dopo una messa funebre nella chiesa domenicana di St. Saviour in Glentworth Street.