Grande Fratello Vip 6, baci e carezze in piscina tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè

L’amicizia speciale tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, al “Grande Fratello Vip 6”, si fa sempre più bollente…

Al “Grande Fratello Vip 6” è già tempo d’amore. Tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassiè, sin dall’inizio della loro esperienza nella Casa più spiata d’Italia, è nata un’amicizia speciale. Il nuotatore, che la scorsa settimana ha raccontato la dinamica dell’incidente che nel 2019 lo ha reso paraplegico (ve ne abbiamo parlato qui) e la Princess, entrata in gioco insieme alle sorelle Clarissa e Jessica, sono sempre più intimi. Durante una sessione di nuoto in piscina, i due si sono lasciati andare a baci e abbracci che lasciano presagire che tra loro possa nascere un sentimento più profondo del semplice affetto e, complice l’assenza di Aldo Montano dalla Casa per impegni istituzionali (oggi, insieme alla delegazione olimpica, incontrerà il presidente Sergio Mattarella), questa notte hanno dormito insieme, abbracciati nello stesso letto.

Manuel Bortuzzo: “Lì sotto mi funziona tutto”

Sarà vero amore? In attesa di scoprirlo, vi segnaliamo una confessione intima fatta proprio da Manuel a Lulù e agli altri compagni del bunker di Cinecittà. Parlando della funzionalità dei suoi arti inferiori, lo sportivo, ironizzando, ha dichiarato:

“Le gambe sono come morte. La sensibilità non c’è più, non sento nulla. I peli e le unghie dei piedi mi crescono, il sangue scorre. Insomma, lì sotto funziona tutto, scusate eh”.

Maria Rita Gagliardi