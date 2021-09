Prevenzione tumore al seno – come prenotare una visita senologica a Roma online

Secondo i dati riportati da AIRTUM-AIOM-Fondazione AIOM in Italia, ogni anno, vengono diagnosticati 55.500 nuovi casi di tumore al seno. Nel dettaglio, il tumore colpisce una donna su 8, rendendolo la neoplasia più frequente nel genere femminile. Tuttavia, in molti casi si può prevenire o comunque diagnosticare in fasi precoci.

La prevenzione del seno deve cominciare a partire dai 20 anni di età, effettuando un esame senologico all’anno eseguito dal ginecologo o da uno specialista senologo a Roma, affiancato da uno screening mammografico biennale dopo i 50 anni o all’ecografia mammaria, ma solo in caso di necessità, in donne giovani.

Spesso, prenotare una visita senologica a Roma può risultare alquanto complesso e comporta lunghe attese, in alcuni casi l’appuntamento viene fissato anche in una data non particolarmente comoda per il paziente.

Immaginate di poter ottenere in pochi secondi un elenco di tutte le strutture ospedaliere in cui effettuare una visita senologica a Roma privatamente, con indicato l’indirizzo, il costo della prestazione, il giorno in cui effettuare la visita e gli orari in cui tale prestazione è disponibile. Non serve immaginarlo, perché questo servizio esiste già ed è fornito da alcune piattaforme disponibili in rete. Per prenotare una visita senologica a Roma oggi è possibile approfittare di questi siti, evitando le lunghe attese, telefoniche o di persona, e la difficoltà di dover decidere in pochi secondi il giorno e l’ora in cui presentarsi per la specifica prestazione sanitaria.

Utilizzare una piattaforma di prenotazione visite

A volte sottoporsi a una visita medica può essere complicato, a causa del fatto che trovare una struttura che offra la possibilità di effettuare tale prestazione in uno specifico giorno dell’anno non è sempre possibile. Ci si trova a dover accettare una prenotazione in un giorno casuale e presso una struttura casuale: la prima disponibile. Grazie alle piattaforme di prenotazione è invece possibile decidere comodamente da casa quando sottoporti a una visita senologica a Roma e in quale struttura.

Queste piattaforme infatti consentono di visualizzare tutte le strutture presso cui è possibile effettuare tale visita, oltre che i giorni e gli orari disponibili. Chi sta prenotando può quindi scegliere con la massima tranquillità la soluzione che meglio si addice alla sua specifica situazione.

Ulteriore comodità delle piattaforme online

Prenotare una visita senologica a Roma attraverso una piattaforma online è semplice e anche particolarmente pratico. Prima di tutto si può prenotare la vista quando lo si desidera: le piattaforme online sono disponibili 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana. Inoltre offrono la possibilità di pagare online la prestazione, in modo da non doversi preoccupare di questa incombenza presso la clinica o l’ospedale il giorno della visita stessa.

In più è possibile anche verificare le convezioni con specifiche assicurazioni sanitarie, in modo da non pagare il costo della prestazione privata, o di ottenere un rapido rimborso in seguito. Anche nel caso in cui la polizza assicurativa preveda il pagamento di una franchigia, tale somma si può pagare online, utilizzando un metodo di pagamento elettronico.

In conclusione è possibile affermare che ora come non mai prevenire queste problematiche, così come quelle di tipologie differente, attraverso dei controlli periodici prenotabili in base alle specifiche esigenze è possibile.