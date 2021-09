25enne incarcerato per aver avuto rapporti con un cavallo evade di prigione

Un uomo accusato di aver fatto sesso con un cavallo è scappato di prigione, ma si è allontanato solo di un paio di chilometri prima di essere catturato.

In carcere ci era finito perchè colpevole di aver avuto rapporti sessuali con un cavallo. Jonah Barrett-Lesko, 25 anni, era detenuto nel carcere della contea di La Plata in Colorado, Usa, e avrebbe secondo la ricostruzione dei fatti, guadagnato la fuga dopo aver scavalcato un fiume per poi dirigersi a tutta velocità verso il vicino fiume Animas a Durango. Ma la sua evasione non è durata molto. “C’è un video di lui che sale sul muro, usa i piedi da un lato e torna dall’altro lato”, ha detto ai media locali il tenente Pat Downs Downs. La polizia ha saputo della sua fuga solo quando ha ricevuto alcune chiamate di persone preoccupate per aver visto un uomo con indosso una tuta da prigione che correva lungo la strada ed immeditamente hanno avviato una maxi caccia all’uomo per fermarlo prima che facesse perdere le sue tracce.

Fortunatamente la chiamata è arrivata solo 26 minuti dopo la fuga e questo ha permesso agli agenti di localizzarlo in tempi rapidi. È stato catturato dal capo della polizia di Durango, Bob Brammer, che per caso stava guidando nella zona. Quando lo ha raggiunto, il 25enne si era tolto la tuta da prigione e stava tentando di attraversare il fiume con indosso solo i boxer. “Questo ha attirato la mia attenzione, non si vedono certo tutti i giorni persone seminude correre nei boschi con addosso soltanto un paio di boxer”, ha raccontato l’agente all’Herald. Si è dunque precipitato nel fiume e poco dopo sono arrivate altre pattuglie: il 25enne è stato arrestato senza opporre resistenza.

Alle spalle una fitta serie di reati

Lesko era stato tratto in arresto a giugno con l’accusa di aver avuto rapporti sessuali con un cavallo ma venne rilasciato su cauzione; in seguito è stato nuovamente arrestato con l’accusa di diversi furti con scasso, comprese sei biciclette per un valore totale di 9500 dollari, di un’auto parcheggiata e di taccheggio. Il 13 agosto si è dichiarato colpevole del reato di furto con scasso e possesso di strumenti da scasso: la sentenza era prevista per venerdì e rischiava fino a 5 anni di carcere. Ma in attesa del giudizio e nuovamente libero su cauzione è stato nuovamente arrestato per furto di auto. Ora dovrebbe anche essere accusato di evasione.