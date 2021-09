“Potrei non rivederli mai più”. Allevatrice di bulldog francesi rapinata a mano armata durante lo scambio

Rapinata a mano armata dei due cuccioli di bulldog francese che pensava di vendere. Il valore dei due cani è molto elevato e la polizia ha avviato immediatamente le ricerche dei due ladri

Un’allevatrice di bulldog francesi che pensava di fare uno scambio sicuro con un acquirente è finita per diventare vittima di una rapina a mano armata. È accaduto nella serata di mercoledì fuori da un negozio Kroger nella zona di El Dorado Boulevard a Clear Lake. Deborah alleva questa specifica razza di cani e si prende cura di loro ogni giorno e notte fino a quando non vengono venduti. Questo sarebbe dovuto accadere anche per Piggy e Panda ma anzichè essere venduti le sono stati rubati dietro minaccia. “L’autista è uscito dall’auto con in mano un’arma automatica, correndo da mio marito; ha afferrato il cane ed è tornato nel veicolo. Contemporaneamente l’uomo con il quale stavo parlando io mi ha puntato una pistola alla testa e ha preso l’altro cane. C’erano tre o quattro dipendenti intorno a noi, e persone che entravano ed uscivano dal negozio di alimentari e che hanno assistito all’intera scena”. La polizia ha avviato le indagini per cercare di recuperare i cani rubati: i due cuccioli di bulldog francesi hanno un valore compreso tra 8 e 9mila dollari e si teme che possano essere rivenduti illegalmente.

L’allevatrice: “Nessuna paura. Non era la prima volta lo facevano”

La donna ha detto che il modo in cui tutto è successo le ha fatto credere che i ladri lo avessero già fatto prima. “Le loro mani non tremavano quando avevano le pistole puntate su di noi. Non sembravano affatto spaventati nè preoccupati, nemmeno della presenza di numerosi testimoni intorno a loro. Ed erano molto sfacciati”. La polizia di Houston ha consigliato sia ai venditori che agli acquirenti, per prevenire questo tipo di crimine, di non incontrarsi mai di notte o da soli, di considerare l’utilizzo di un parcheggio del dipartimento di polizia per lo scambio e di diffidare di prezzi troppo bassi, chiedendo inoltre tutta la documentazione dell’animale. “Potrei non vedere mai più quei cuccioli”, ha detto. “Spero che ovunque vadano a finire, stiano bene e al sicuro e che qualcuno li ami. Ma voglio vedere questi uomini andare in prigione”. La polizia di Houston sta cercando due uomini di colore sui 20 anni. L’auto per la fuga è descritta come una Dodge Charger blu.