Serie A, dove vedere la sesta giornata di campionato in tv?

La sesta giornata di Serie A scatterà sabato con tre anticipi. I big match di giornata sono Inter-Atalanta e il derby fra Lazio e Roma.

Tutto pronto per l’inizio della sesta giornata di serie A. Nella giornata di sabato, infatti, sono in programma tre anticipi. Il Milan sarà di scena alle 15 in casa dello Spezia. Alle 18 big match fra l’Inter di Simone Inzaghi e l’Atalanta a San Siro. Alle 20.45 il Genoa ospita il Verona allo Stadio Marassi.

Domenica alle 12.30 la Juventus proverà a dar seguito alla vittoria contro lo Spezia, sfidando all’Allianz Stadium la Sampdoria. Alle 15 sono in programma tre match: Sassuolo-Salernitana, Udinese-Fiorentina ed Empoli-Bologna. Alle 18 tutto pronto per il derby della Capitale fra Lazio e Roma. In serata alle 20.45 il Napoli capolista ospita il Cagliari dell’ex Mazzarri. La sesta giornata si chiuderà nella serata del lunedì con il posticipo fra Venezia e Torino.

Serie A, sesta giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della sesta giornata di Serie A: