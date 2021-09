Tremendo schianto frontale tra due auto, lamiere ovunque: 7 feriti, anche 3 bambini piccoli

Tre bambini e quattro adulti sono rimasti feriti in seguito ad uno spaventoso incidente frontale: l’impatto è stato così violento da scagliare una delle due auto nei campi

Un impatto violentissimo, lamiere sparse ovunque ed un enorme numero di feriti. Sono queste le conseguenze del terribile schianto frontale avvenuto nella mattinata di sabato 25 settembre nel territorio di Poggiardo in provincia di Lecce, nello specifico sul tratto stradale che collega a questo paese il vicino comune di Maglie. Per ragioni ancora da chiarire due veicoli, una Bmw a bordo della quale era presente una sola persona ed un Renault Kangoo sul quale c’erano i sei componenti di una famiglia, sono andate a impattare frontalmente. I mezzi provenivano da direzioni opposte e lo scontro è stato davvero forte, tale da provocare ben sette feriti, tra i quali anche tre bambini di 2, 5 e 8 anni, tutti portati d’urgenza in ospedale Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e diversi uomini dei vigili del fuoco provenienti dal distaccamento di Maglie, che per primi hanno soccorso le persone rimaste intrappolate nelle lamiere, ovvero i conducenti delle due vetture, in seguito trasportati in nosocomio (al Fazzi di Lecce) con il codice rosso a causa delle ferite riscontrate dai paramedici.

LEGGI ANCHE =>> Gruppo di centauri coinvolto in un terribile incidente: tre morti e cinque feriti gravi

La dinamica dello schianto: le prime ipotesi

I passeggeri della Kangoo hanno riportato ferite meno fravi e sono stati portati tutti nei due ospedali di Tricase e scorrano. Ciò che dovrà essere chiarito è l’esatta dinamica dello schianto, avvenuto con una violenza tale da far volare, per il contraccolpo ricevuto, una delle due auto nei vicini campi. Se ne stanno occupando i carabinieri che al momento ipotizzano la possibile invasione di corsia da parte di una delle due vetture.