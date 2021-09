Va a fare la spesa e al ritorno trova uno sciame di migliaia di api dentro la sua auto

Scoperta a dir poco assurda quella fatta da un uomo che si è ritrovato centinaia o addirittura migliaia di api nel veicolo nell’arco di soli dieci minuti

Si era allontanato dalla sua auto giusto per una decina di minuti, per acquistare alcuni generi alimentari in un vicino negozio ma quando ha fatto ritorno davanti al suo veicolo non poteva credere ai suoi occhi. Un enorme sciame di api si è letteralmente impossessato della jeep di Rizwan Khan, rimasto letteralmente sbalordito nel ritrovarsi tutti quegli insetti dentro l’auto in così pochi minuti. La vicenda arriva da Sydney: Rizwan stava semplicement facendo un pò di shopping ma al ritorno ha notato una folla di persone che scattavano foto all’interno del suo mezzo.

Avvicinandosi si è reso conto del motivo: uno sciame di api era riuscito, passando da qualche fessura, a introdursi nell’auto posandosi sullo stipite della portiera, vicino al sedile del conducente. “Forse gli è piaciuta la mia jeep?”, ha detto in seguito con ironia a 9News. “Sono tornato in macchina ed era pieno di persone intorno ad essa con gli smartphone in mano per riprendere la scena”.

Automobilista salvato da un apicoltore locale

In un incredibile colpo di fortuna sul posto era presente anche un apicoltore locale che si è avvicinato all’automobilista e gli ha chiesto se voleva cedergli lo sciame. “Io gli ho detto, ovviamente, che poteva prenderle tutte”. Un video amatoriale mostra l’apicoltore che a mani nude, ha raccolto le api per metterle in una scatola. “Una vera fortuna che si trovasse nei paraggi – ha detto Khan aggiungendo – d’ora in poi terrò i finestrini ben chiusi”.