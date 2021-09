Anticipazioni Domenica In, gli ospiti di oggi pomeriggio, domenica 26 settembre 2021

Gli ospiti di “Domenica In” del 26 settembre 2021.

Seconda puntata della nuova stagione di “Domenica In”. Ecco, per voi, gli ospiti che la padrona di casa Mara Venier intervisterà, in diretta dagli studi “Fabrizio Frizzi” in Roma.

La puntata si aprirà con uno spazio dedicato all’emergenza COVID. Nello specifico, si parlerà di vaccini e bambini. A tal proposito, saranno presenti in studio il professor Matteo Bassetti e il direttore sanitario dello “Spallanzani” Francesco Vaia che risponderanno alle domande poste da Serena Autieri ed Elisabetta Gregoraci.

Si passerà, poi, alla parte dedicata al mondo dello spettacolo con un omaggio dedicato a Mario Merola, con presente in studio il figlio Francesco Merola ed altri amici che lo ricorderanno. Molto attesa è la presenza de I Gemelli di Guidonia, rivelazione dell’edizione in corso di “Tale e Quale Show”, mentre Margherita Buy presenterà il nuovo film di Nanni Moretti, “Tre piani”. Teo Teocoli sarà protagonista di un’intervista a cuore aperto. Intervista anche per Orietta Berti, protagonista dell’estate appena trascorsa con la hit estiva “Mille”, cantata con Fedez e Achille Lauro e prossima coach di “The Voice Senior”. Lo spazio musicale sarà affidato anche a Marco Masini e Noemi.

Maria Rita Gagliardi