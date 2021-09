Serie A 2021/2022: risultati, classifica generale e classifica marcatori dopo la sesta giornata

Sesta giornata di Serie A, tutti i risultati e le classifiche aggiornate. La Lazio vince il derby, pari fra Inter e Atalanta.

La sesta giornata di Serie A si è aperta sabato pomeriggio con il successo per 2-1 del Milan sul campo dello Spezia. Rossoneri in vantaggio con lo storico gol di Daniel Maldini (figlio di Paolo). Reazione dello Spezia firmata Verde e gol dei tre punti per il Milan con B. Diaz a pochi minuti dal termine. Alle 18 Inter e Atalanta si sono divise la posta in gioco, impattando per 2-2 a San Siro. Inter in vantaggio con Lautaro Martinez e sorpasso della Dea siglato da Malinovskyi e Toloi. L’Inter ha riagguantato il pari con Dzeko. Nel finale rigore sbagliato da Dimarco e rete annullata a Piccoli.

Alle 20.45 pari spettacolare per 3-3 fra Genoa e Verona. Doppio vantaggio iniziale degli ospiti con Simeone e Barak e clamorosa reazione genoana con Criscito e Destro (doppietta). Nel finale Kalinic riacciuffa il pareggio.

Sesta giornata, pareggio fra Inter e Atalanta. La Lazio conquista il derby della Capitale

Nella giornata di domenica la Juventus ha conquistato il suo secondo successo consecutivo, battendo a Torino la Sampdoria con il punteggio di 3-2. Per i bianconeri a segno Dybala (poi uscito per infortunio), Bonucci e Locatelli; blucerchiati in gol con Yoshida e Candreva. La Fiorentina si impone a Udine per 1-0 grazie a un rigore di Vlahovic. Anche il Sassuolo vince di misura per 1-0 contro la Salernitana al Mapei Stadium. Per i neroverdi in gol Berardi. Sfida ricca di gol quella fra Empoli e Bologna. I toscani si sono imposti per 4-2, grazie all’autorete di Bonifazi e ai gol di Pinamonti, Bajrami e Ricci; per il Bologna in gol Barrow e Arnautovic.

Spettacolo nel derby della Capitale. A imporsi sono stati i biancocelesti di Sarri per 3-2. Per la Lazio a segno Milinkovic Savic, Pedro e Felipe Anderson; Roma in gol con Ibanez e Veretout su rigore. In serata il Napoli ha conquistato il sesto successo consecutivo, battendo per 2-0 in casa il Cagliari. Per i partenopei a segno Osimhen e Insigne su rigore. La giornata si è conclusa con il ‘Monday Night’ fra Venezia e Torino terminato in pareggio sul punteggio di 1-1. Granata in vantaggio con Brekalo e pari del Venezia siglato da Aramu su rigore.

Ecco nel dettaglio i risultati, la classifica generale e la classifica marcatori:

RISULTATI SERIE A 6ª GIORNATA: Spezia-Milan 1-2; Inter-Atalanta 2-2; Genoa-Verona 3-3; Juventus-Sampdoria 3-2; Sassuolo-Salernitana 1-0; Udinese-Fiorentina 0-1; Empoli-Bologna 4-2; Lazio-Roma 3-2; Napoli-Cagliari 2-0; Venezia-Torino 1-1.

LA CLASSIFICA DELLA SERIE A: Napoli 18, Milan 16, Inter 14, Fiorentina 12, Roma 12, Atalanta 11, Lazio 11, Empoli 9, Juventus 8, Bologna 8, Torino 8, Udinese 7, Sassuolo 7, Sampdoria 5, Genoa 5, Verona 5, Spezia 4, Venezia 4, Cagliari 2, Salernitana 1.

LA CLASSIFICA DEI MARCATORI: Immobile (Lazio) 6, Dzeko (Inter) 5, Osimhen (Napoli) 4, Lautaro Martinez (Inter) 4, Destro (Genoa) 4, Vlahovic (Fiorentina) 4, Joao Pedro (Cagliari) 4, Veretout (Roma) 4.