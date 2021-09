Donna investita e travolta da almeno cinque veicoli: trovata morta sulla strada

La polizia del Surrey sta indagando sulla morte di una donna, investita da molteplici veicoli sulla A331. Un testimone ha riferito di aver visto diverse auto danneggiate

Un pedone è morto dopo essere stato investito più volte. Sarebbero almeno cinque i veicoli, stando alle prime ricostruzioni degli investigatori, che avrebbero travolto la donna, la cui identità non è stata resa nota. Il drammatico incidente è avvenuto sulla A331 vicino all’Ash Bridge, a Tongham, nel Surrey. Il locale corpo di polizia ha avviato le indagini e sta raccogliendo testimonianze, informazioni e filmati di dashcam e telecamere di sorveglianza per cercare di fare chiarezza sull’incidente. Un testimone avrebbe rivelato loro di aver visto diversi veicoli danneggiati vicino alla zona dell’incidente.

“Siamo stati chiamati sulla A331 vicino al ponte Ash poco dopo la mezzanotte in seguito alla segnalazione che il corpo di una donna era stato trovato sulla carreggiata – ha confermato la polizia del Surrey in un comunicato ufficiale – Si ritiene che sia stata colpita da almeno cinque veicoli e sono ancora in corso le indagini per identificarli”. La strada è stata chiusa in entrambe le direzioni per ore così da consentire alle autorità di effettuare i rilievi e raccogliere indizi. “Chiunque abbia qualsiasi informazione è pregato di contattarci citando il riferimento PR/P21208865.”

Poche ore prima un morto e otto feriti in un altro incidente

Solo poche ore prima un altro incidente è avvenuto nella stessa zona: un’auto con a bordo otto persone si è schiantata contro un taxi che stava viaggiando nella direzione opposta. Un adolescente ha perso la vita e otto persone, gli occupanti dell’auto da lui guidata e il conducente del taxi, sono rimasti feriti.