Precipita dal balcone al terzo piano mentre sta stendendo i panni: muore 82enne

Non si è trattato di suicidio: un 82enne di Caserta è deceduto dopo aver probabilmente perso l’equilibrio mentre si trovava sul balcone di casa e stava stendendo il bucato

Si è subito pensato al gesto estremo ma dopo aver raccolto alcune testimonianze lo scenario è radicalmente cambiato. Un uomo è precipitato dal terzo piano di un palazzo, per

dendo la vita a causa del violento impatto a terra: il tutto è accaduto davanti agli occhi di alcuni vicini di casa ma anche di diversi passanti che si trovavano in quel momento nella zona del Parco dei Pini, lungo la Nazionale Appia, a Caserta. La vittima è stata identificata in breve tempo: si tratta dell’ex usciere dell’ufficio del Giudice di Pace di Arienzo, Vittorio Vinciguerra, 82enne che abitava con la moglie, da anni costretta a letto. Inizialmente si è temuto che l’anziano si fosse volontariamente gettato dalla balcone di casa, questo anche in virtù del fatto che lo scorso 16 settembre era scomparso dalla sua abitazione probabilmente a causa di un vuoto di memoria e solo dopo lunghe ricerche venne ritrovato dai carabinieri nei pressi di piazza Aragona. Ma a togliere ogni dubbio in merito alle circostanze della sua morte ci ha pensato chi ha notato quello che stava facendo l’uomo poco prima della tragedia.

Un testimone rivela la dinamica dell’incidente mortale

I primi a soccorrerlo sono stati alcuni vicini di casa ma hanno subito capito che non ce l’avrebbe fatta e poco dopo è sopraggiunto il decesso. Nel frattempo sono intervenuti, allertati dai passanti, i carabinieri della vicina stazione locale che hanno delimitato l’area per effettuare i primi rilievi e avviare le indagini atte a capire la dinamica dell’incidente. A quanto pare l’anziano sarebbe stato visto qualche minuto prima di cadere mentre era intento a stendere i panni: lo ha rivelato ai militari dell’arma un testimone spiegando che l’82enne stava chiaccherando con una persona al balcone accanto al suo quando è precipitato nel vuoto. Una perdita di equilibrio dunque gli sarebbe costata la vita.