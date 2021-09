Black Friday e Cyber Monday: occasioni da non perdere

Come ogni anno c’è grande attesa per il Black Friday e il Cyber Monday, dove sarà possibile usufruire di grandi sconti su tantissimi prodotti di elettronica e non solo.

Il giorno dedicato al Black Friday sarà venerdì 26 novembre 2021, mentre il Cyber Monday sarà lunedì 29 novembre 2021. Ma, come vedremo, le offerte non si limitano a questi due giorni, infatti sono disponibili anche nel weekend e in tutto il mese di novembre.

Black Friday 2021

Il Black Friday ha alle spalle una storia quasi centenaria, infatti fu inventato nel 1924 negli Stati Uniti. Da quel momento è diventata una tradizione che, soprattutto negli ultimi anni, si è diffusa anche da noi.

In termini pratici Black Friday significa letteralmente venerdì nero. Leggenda narra che fu chiamato così dalla polizia di Filadelfia, in quanto a causa dello shopping si creavano ingorghi stradali e in quel periodo tutte le auto erano di colore nero. Sono però molte le possibili origini, poiché ad esempio un’altra interpretazione vuole invece che il nome derivi dalle cifre degli utili di bilancio che erano scritte sempre in nero.

Rispetto al passato, però, il Black Friday non si limita più ad un solo giorno. Gli sconti infatti durano tutta la settimana e, in generale, iniziano già nel mese in cui è previsto l’evento, in questo caso novembre. Le offerte poi terminano alla fine del weekend, mentre il lunedì successivo è invece dedicato al Cyber Monday.

Come da tradizione gli sconti saranno sia nei negozi fisici che online; il fenomeno del Black Friday è diffuso in tutto il mondo e coinvolge, ogni anno, milioni di consumatori.

In offerta si trovano prodotti di ogni tipo, anche se indubbiamente il settore dell’elettronica è quello che presenta i migliori sconti e i prodotti più venduti e ricercati, ovvero notebook, smartphone, elettrodomestici ecc.

Bisogna anche sottolineare che nel nostro Paese il fenomeno del Black Friday è in continua espansione, infatti la percentuale di acquisti effettuati in Italia durante questo periodo cresce di anno in anno, dimostrando il grande successo dell’iniziativa.

MediaWorld, da sempre leader del settore, durante i giorni dedicati al Black Friday lancerà, anche sul proprio sito, offerte lampo e promozioni incredibili su dispositivi elettronici, al fine di offrire ai propri clienti una vasta gamma di prodotti tra cui scegliere. Naturalmente questi saranno sempre acquistabili sia in negozio che online, con possibilità di consegna a domicilio o ritiro direttamente nel punto vendita più vicino.

Cyber Monday 2021

Il Cyber Monday quest’anno sarà, come di consueto, il lunedì successivo al Black Friday, ovvero il 29 novembre 2021.

Quando si parla di Cyber Monday ci si riferisce a una giornata intera dedicata agli sconti finali, ovvero che sanciscono la fine del periodo promozionale.

La sua introduzione risale al 2005, grazie alla divisione online della National Retail Federation, la più grande associazione di commercio al dettaglio del mondo, per promuovere gli acquisti online.

Con il passare degli anni il Cyber Monday si è evoluto imponendosi, dal 2010, come giorno di maggiore spesa per i prodotti acquistati sul web.

Le offerte partono allo scoccare della mezzanotte di lunedì 30 novembre, proseguendo fino alle 23:59 dello stesso giorno.

Anche in questo caso MediaWorld proporrà promozioni speciali e offerte lampo; una sorta di chiamata finale per coloro che non abbiano approfittato delle promozioni del Black Friday. Anche in questo caso tutte le offerte, naturalmente, saranno disponibili sia in negozio che sul sito, con consegna a domicilio o ritiro presso un punto vendita.

Infine va ricordato che a novembre, precisamente il giorno 11, è previsto anche il Single Day, giornata dedicata ad altre numerose offerte.

Notebook

L’acquisto di un notebook durante il Black Friday rappresenta un vero e proprio must data la sua utilità e la possibilità di trovarlo a prezzi vantaggiosi.

Parliamo di un dispositivo indispensabile per qualsiasi tipo di attività, che viene utilizzato per il lavoro, lo svago, lo studio ecc.

Ogni modello di notebook ha delle caratteristiche che si adattano alle esigenze del consumatore finale, per questo è importante scegliere con cura il prodotto giusto per non rischiare di sbagliare l’acquisto.

Naturalmente non possiamo definire un notebook migliore di un altro proprio perché dipende tutto dal tipo di utilizzo. Ogni notebook offre prestazioni che vanno bene per le operazioni basiche, ovvero navigazione web, utilizzo delle email, programmi di scrittura, fogli elettronici e intrattenimento.

Nel caso in cui però si richieda l’utilizzo di un notebook per operazioni più complesse, allora è bene dedicare grande attenzione alle caratteristiche presenti sul dispositivo. I primi due elementi da considerare sono processore e memoria, oltre che la presenza di un hard disk con buona velocità. Se si vuole utilizzare il notebook per il gaming occorre anche valutare la qualità dello schermo, acquistandone uno ad alta risoluzione video.

I notebook forniscono diversi vantaggi e sono utilizzabili esattamente come un computer desktop, grazie al loro sistema operativo. Inoltre, per merito dell’evoluzione tecnologica, oggi offrono anche schermi con risoluzione ultra hd e batteria di lunga durata, che rendono l’articolo ideale da utilizzare anche in mobilità.

Altri elementi di cui tenere conto sono la qualità del trackpad e la possibilità di espandere la memoria attraverso l’utilizzo di un ssd, la presenza delle tecnologie più moderne come il bluetooth di ultima generazione, il wifi 6 e una scheda di rete potente per connessioni sempre veloci. Ovviamente è da valutare anche la marca del notebook, meglio affidarsi a un brand conosciuto e con comprovata esperienza nel settore.

Durante il Black Friday saranno numerosi i notebook in offerta, per questo occorre arrivare preparati e con le idee chiare su quale prodotto acquistare in base alle necessità di utilizzo del prodotto.