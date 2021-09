Star di TikTok applica unghia finta sulla ferita aperta e contrae la cellulite infettiva: amputata parte del dito

Il suo pollice ha iniziato a far male, gonfiarsi e poi annerirsi dopo essersi ‘fatta le unghie’. Una star dei social è finita in ospedale, già operata due volte con amputazione della punta del dito a causa di una gravissima infezione

Una donna ha raccontato della scioccante amputazione di parte del suo pollice a causa di un’infezione che l’ha colpita dopo che le era stata incollata un’unghia finta su una ferita aperta. Jenneffer Souza, di Duque de Caxias in Brasile, si è fatta applicare un’unghia in fibra di vetro sopra ad un taglio in un salone di bellezza ma questo le ha causato immediatamente dolore e gonfiore. La donna, star di TikTok con quasi 76mila follower, ha già subito due operazioni al pollice e parte del dito è già stata rimossa. Si trova in ospedale da 13 giorni utilizzando i social per condividere ciò che le sta accadendo e avvisare gli altri dei pericoli delle unghie finte. Inizialmente le erano stati dati solo antinfiammatori e antibiotici ed è stata rimandata a casa: “La mia unghia ha iniziato a farmi male ma per me era sopportabile, non era un grosso problema.

Avrà bisogno di una terza operazione chirurgica

Ma il dolore è via via aumentato e con esso il gonfiore al pollice e non più potuto lavorare. Il giorno dopo sono andata in ospedale”. Nel frattempo il dito ha cominciato ad annerirsi e trasudare pus. I medici hanno constatato la gravità della situazione e nulla hanno potuto fare per salvare la porzione di dito colpita dall’infezione; peraltro Jenneffer non è ancora fuori pericolo e avrà bisogno di una terza operazione e di altri antibiotici. Non è al momento chiaro quando potrà lasciare l’ospedale: “Sono traumatizzata – ha raccontato – nessuno immaginerebbe di farsi le unghie e perdere la punta del dito”. I medici ritengono che abbia la cellulite Infettiva, infezione batterica del tessuto connettivo: si tratta di un’infiammazione acuta e grave del derma e degli strati sottocutanei.