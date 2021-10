Cadavere di un uomo scomparso scoperto durante le ricerche di Gabby Petito: “Caso non correlato”

A poche decine di km dalla zona del ritrovamento del corpo della 22enne è stato scoperto il cadavere di un 46enne scomparso da un mese. Si tratta di un caso non collegato a quello della influencer. Cosa sappiamo

La ricerca di Gabby Petito, la giovane influencer trovata morta pochi giorni fa nel Wyoming dopo essere scomparsa ad agosto, hanno portato le autorità a scoprire il cadavere di un uomo e a riaccendere i riflettori sul caso della sua scomparsa che nulla a che fare con quello della 22enne. La giovane era partita con il 23enne Brian Laundrie per una vacanza on the road a bordo di un van: l’FBI lo ha sta cercandolo ritenendolo responsabile dell’omicidio della fidanzata anche se di lui non si hanno più tracce dallo scorso 14 settembre. In questo contesto e anche grazie alla copertura giornalistica del caso, i ricercatori sono riusciti a individuare il corpo di uomo che corrispondeva alla descrizione di Robert ‘Bob’ Lowery, 46enne di Houston scomparso il 20 agosto. Il cadavere dell’uomo è stato trovato su un ripido pendio boscoso nella zona di Teton Pass, nel Wyoming occidentale. Come sia deceduto non è al momento chiaro ma le autorità, raccolti i primi indizi, hanno iniziato ad informare la famiglia di Lowery in attesa dell’ufficialità della sua identificazione.

L’uomo indossava un berretto da baseball nero con una lettera P color oro ed è stato ripreso dalle telecamere di un hotel mentre portava con sè un borsone con il logo Nike. I ricercatori, insieme ai cani, hanno detto di aver trovato una borsa corrispondente alla descrizione ed il corpo, lontano dal sentiero che percorre un canyon. All’interno della borsa c’erano una tenda ed un sacco a pelo, ha detto Leigh Lowery, sorella della vittima, al Jackson Hole News & Guide. Le autorità hanno spiegato che grazie alle notizie su Gabby Petito i media hanno in alcuni casi menzionato anche la scomparsa di Lowey avvenuta nella medesime zone e questo ha spinto alcune persone a mettersi in contatto con le forze dell’ordine per fornire alcune informazioni.

Le parole della famiglia di Bob Lowery

Il canyon dell’area del Teton Pass dove è stato trovato il corpo dell’uomo è a circa 45 miglia da dove è stato trovata Petito. Mercoledì la famiglia ha rilasciato la seguente dichiarazione: “In questo momento, vogliamo ringraziare in particolare il vice sceriffo della contea di Teton Chad Sachse e il suo dipartimento per tutto il lavoro svolto durante questo mese in cui Bob è scomparso. Apprezziamo anche il lavoro delle squadre di volontari di ricerca e salvataggio della contea di Teton e la cura e preoccupazione dimostrata da così tanti nei media e nella comunità di Jackson Hole. Bob è stato un padre, un figlio, un fratello e un amico meraviglioso.”