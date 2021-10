Grande Fratello Vip 6, Raffaella Fico accusa Soleil Sorge di razzismo: le gravissime parole incriminate

Al “Grande Fratello Vip 6”, Soleil Sorge è stata accusata dai suoi compagni di gioco, in particolar modo da Raffaella Fico, di razzismo. Squalifica in arrivo per la influencer italoamericana?

Dopo due settimane di pace apparente, al “Grande Fratello Vip 6”, per la gioia del pubblico che lamentava l’assenza di dinamiche, sono scoppiati i primi scontri. Una lite, che ha visto protagonisti Alex Belli e Samy Youssef, ha acceso gli animi della Casa, portando gran parte del cast a schierarsi contro Soleil Sorge, già protagonista dell’edizione in corso del reality show per il travagliato rapporto con l’ex Gianmaria Antinolfi.

Tutto è iniziato quando agli abitanti della Casa è stato permesso di incontrare, tramite un vetro, Aldo Montano, attualmente in quarantena nella Love Boat, il seguito alla sua uscita dal bunker di Cinecittà per impegni istituzionali. Nell’entusiasmo generale, Belli ha azzittito in malo modo Samy. Ne è conseguita una lite che coinvolto tutti, durante la quale Soleil, per cercare di placare gli animi, ha esclamato: “Ma la smettete di urlare come delle scimmie?”. L’espressione di Soleil, ritenuta infelice da gran parte della Casa, non è piaciuta in particolar modo ad Ainett Stephens e Raffaella Fico. La showgirl napoletana, madre di una bambina nera, ha accusato la Sorge di razzismo:

“Per me rivolgersi ad Ainett e Samy chiamandoli scimmie è abbastanza offensivo, per me è grave. Non puoi dire scimmietta. Guardate che è un offesa razzista. Bisogna prestare attenzione alle parole che si dicono”.

Per dare manforte alla Fico, è intervenuta Clarissa, che ha tirato in ballo l’opinionista Sonia Bruganelli, rea, a suo, dire di salvare sempre, con poca obiettività, Soleil dalle nomination e la stessa Ainett, secondo la quale Soleil verrebbe salvate poichè, se andasse al televoto, sarebbe immediatamente eliminata dal pubblico.

Soleil Sorge: “Esco dalla Casa”

In seguito alla polemica da lei innescata, Soleil ha avuto un confronto chiarificatore con Manila Nazzaro e Jo Squillo, durante il quale ha sottolineato con fermezza come nelle sue parole non ci fosse alcun intento razzista:

“Sono mortificata e non pensavo fosse stata presa in questo modo. Quando ho detto quella cosa delle scimmie, avete frainteso il tutto. L’ho utilizzato perché urlavano tante persone e non c’era bisogno di urlare e ho detto “basta, state facendo le scimmie” ma perché si stava urlando. Io non sono razzista perché ho delle sorelle adottive di colore. Mi uccide che si possa pensare questo. Io non intendevo le persone, sono davvero mortificata perché dentro di me non esiste un pensiero del genere. Sono cresciuta in una realtà multietnica. Io ho vissuto queste cose razziali e sono la persona che odio in assoluto il giudizio sulla diversità. Scusatemi, mi distrugge questa cosa. Ho sbagliato in un modo incredibile. Io non l’avevo nemmeno pensata questa cosa, non mi permetterei mai. Chiedo scusa. Non avrei mai detto nella vita quella cosa con quel senso lì. Se vogliamo montare questo caso, io esco da questa casa”.

Non è la prima volta che nella Casa del “GF Vip” viene affrontato il tema del razzismo. Lo scorso anno, Fausto Leali fu squalificato per aver chiamato “ne**o” Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, asserendo: “”Nero è un colore, ne**a è la razza”. A Soleil toccherà la stessa sorte, oppure, in base al nuovo regolamento stabilito da Alfonso Signorini e gli autori del “GF”, le parole dell’influencer verranno contestualizzate, tenendo conto dell’intenzione? Lo scopriremo questa sera, in prima serata, durante il consueto appuntamento con il “Grande Fratello Vip”.

Maria Rita Gagliardi