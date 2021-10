Mette le mani sul petto dell’attore Disney, lui la allontana. I social: “Ha fatto bene, gesto inappropriato”

È divenuto virale sui social un video di alcuni anni fa nel quale una ragazza tocca sul petto l’attore di un parco divertimenti e lui la allontana arrabbiato

Un video è diventato virale dopo che è venuto alla luce il motivo della “gestualità” in esso mostrata. Ci troviamo in un parco a tema Disney e qui un attore che interpreta Gaston, si è sentito a disagio per il modo in cui una donna lo ha toccato e per questo le ha chiesto di allontanarsi. Non sono immagini che si vedono molto spesso in un contesto come quello dei parchi a tema Disneyland e Disneyworld, che offrono intrattenimento e divertimento agli appassionati Disney di tutto il mondo ed in particolare la possibilità di incontrare “versioni reali” dei loro personaggi dei film d’azione preferiti. Ma una donna si è trovata a vivere un momento decisamente imbarazzante dopo aver incontrato un attore che intepretava Gaston di La Bella e la Bestia per scattare una foto. In un filmato recentemente pubblicato su Reddit e divenuto virale in queste ore, la si vede tentare di posare per lo scatto mettendo le sue mani sul petto dell’uomo, provocando in questo modo un’arrabbiatura da parte sua.

Il video diffuso su Reddit è diventato virale

Nella clip infatti l’attore ordina alla donna di allontanarsi anche se all’inizio non era chiaro se lo stesse dicendo sul serio o se stesse semplicemente recitando la sua parte. Inizialmente infatti la donna sorride e tenta di rimettere le mani sul petto dell’attore che però, alzando il tono di voce, le ripete di allontanarsi aggiungendo: “Ci sono dei bambini qui”. A quel punto la ragazza si trova costretta ad andare via. Il filmato risale al 2015 ma in queste ore è divenuto virale dopo essere stato condiviso su Reddit, condividendo migliaia di commenti, la maggior parte dei quali di elogio nei confronti dell’uomo per la sua reazione, dopo essere stato “toccato in modo inappropriato”.