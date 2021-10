Padre scompare con la figlia 15enne nel cuore della notte: ricerche serrate da 3 giorni

La polizia ha avviato la frenetica ricerca di un 34enne scomparso nel cuore della notte con la figlia 15enne. Gli agenti sono preoccupati per il loro stato di salute

Proseguono incessantemente le ricerche avviate da ormai quasi tre giorni per individuare un uomo di 34 anni e sua figlia 15enne, visti l’ultima volta nella loro casa e da qui scomparsi nel nulla, nel cuore della notte di mercoledì. Paul Brown e Michaela Gumbs vivono nel Leicestershire e da qui sono spariti, portando le autorità ad avviare una ricerca frenetica nella preoccupazione che possa essere loro successo qualcosa. Gli ufficiali ritengono che siano insieme e sono preoccupati per il loro benessere e stato di salute: Brown è stato descritto come magro, alto 1,80, con indosso una tuta verde Hugo Boss e scarpe da ginnastica Nike Air Max grigie quando è stato visto per l’ultima volta. Guida una Volkswagen Golf blu con cerchi in lega rossi. Michaela è alta 1,67, è magra con lunghi capelli castani. È stata vista con indosso un maglione grigio, pantaloni da jogging grigi, una sciarpa arancione e una borsa nera.

L’appello della polizia alla popolazione

La coppia è scomparsa dalla loro casa di Hinckley, Leics, e la polizia crede che stiano ancora insieme. Un portavoce della polizia del Leicestershire ha dichiarato: “Da allora non hanno più preso contatti con la loro famiglia e la polizia è preoccupata per il loro benessere. Si crede che stiano ancora insieme. Chiunque abbia visto Paul e Michaela, o sappia dove si trovano, è pregato di chiamare il 101, citando l’incidente 133 del 29 settembre”.