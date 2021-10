Il ritorno in tv di Wanna Marchi e della figlia: diretta di 100 ore senza interruzioni

Wanna Marchi e la figlia tornano in tv, dopo i pesanti guai giudiziari del passato. Per l’occasione è prevista una diretta no stop di 100 ore.

Una sfida da non credere è quella che stanno portando avanti Wanna Marchi e sua figlia Stefania Nobile. Dopo i guai giudiziari del passato, le due donne sono tornate in tv per un’impresa assurda: centro ore no stop di diretta televisiva.

Una sfida visibile sul canale Go Tv in streaming dal sito internet della Tv e al canale 163 del digitale terreste, che le porterà dritte nel Guinness dei primati. La diretta televisiva è iniziata mercoledì. Di cosa si occupa la trasmissione? Wanna Marchi e Stefania Nobile sono sedute su un divanetto e intrattengono il pubblico in ascolto affrontando diversi argomenti di attualità, di cronaca e di gossip. Insieme a loro diversi ospiti che si alternano fra loro nelle 100 ore.

Durante le 100 ore di diretta le due donne non dormiranno mai. E ciò ha fatto torcere il naso a molti. Queste le parole di Wanna Marchi prima dell’inizio della trasmissione: “Ho previsto di fare il test anti droga, perché è la prima cosa che insinuerebbero. Magari direbbero che mi drogo per non dormire. Non ho mai usato nulla di tutto questo. Non ne ho bisogno sono pazza di mio”.

I guai giudiziari che hanno coinvolto in passato Wanna Marchi sono ben noti. Prima negli anni ’90 una condanna a un anno e undici mesi per bancarotta fraudolenta, a causa del fallimento di una società di prodotti di bellezza cui la donna era intestataria. Poi il ben più celebre caso che ha coinvolto Wanna Marchi, la figlia Stefania Nobile e il mago do Nascimento. La truffa riguardava la vendita di sali che scacciavano il malocchio e dei numeri del Lotto. La vicenda portò il 4 marzo 2009 la Corte di Cassazione a condannare a 9 anni e 6 mesi di reclusione Wanna Marchi e a 9 anni e 4 mesi la figlia Stefania Nobile.