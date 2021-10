Serie A, dove vedere la settima giornata di campionato in tv?

La settima giornata di Serie A scatterà stasera con l’anticipo fra Cagliari e Venezia. Sabato pomeriggio il derby della Mole fra Torino e Juventus.

Scatta questa sera alle 20.45 la settima giornata di serie A con il match fra Cagliari e Venezia. Nella giornata di sabato sono in programma tre anticipi. Alle 15 si parte con la sfida fra Salernitana e Genoa. Alle 18 il big match di giornata con il derby fra Torino e Juventus. Alle 20.45 l’Inter sarà di scena al Mapei Stadium contro i padroni di casa del Sassuolo.

Domenica alle 12.30 il Bologna ospita la Lazio allo stadio Dall’Ara. Alle 15 sono in programma le sfide fra il Verona e lo Spezia e fra la Sampdoria e L’Udinese. Alle 18 il Napoli capolista va a Firenze per continuare la sua striscia di vittorie. Sempre alla stessa ora la Roma di Mourinho riceve in casa l’Empoli. Il settimo turno si chiude alle 20.45 con l’importante match fra Atalanta e Milan.

Serie A, settima giornata: ecco dove vedere tutte le partite in tv

Ecco la programmazione tv completa della settima giornata di Serie A: